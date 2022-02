De Nederlandse shorttracksters dragen de historische olympische titel op de aflossing op aan Lara van Ruijven. De Nederlandse overleed in juli 2020 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Anderhalf jaar later pakten de aflossingsvrouwen in Peking de grootste shorttracktitel.

"We dragen deze olympische titel op aan Lara, want het is ook dankzij haar dat we hier staan", zei routinier Yara van Kerkhof na de podiumceremonie. "Voor ons gevoel is ze er bij. We missen haar nog steeds. We hadden gewild dat ze hier nog bij was geweest."

Van Ruijven, een vaste schakel in de aflossingsploeg, kwam in juli 2020 tijdens een trainingskamp van de Nederlandse shorttrackformatie in een ziekenhuis in het Franse Perpignan te overlijden. Haar dood had een grote impact op de shorttracksters.

Suzanne Schulting, Van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma reden in Peking met een symbool van een hartje in panterprint op de linkermouw rond. Van Ruijven werd 'Panter Lara' genoemd vanwege haar bril en helm met pantermotief.

"Dit was onze gezamenlijke droom", aldus Van Kerkhof. "Lara kan dit niet meer meemaken en dat is onwijs heftig en naar. Dat hadden we haar heel graag gegund. Daardoor blijft deze discipline een beetje beladen. Maar we hebben er ook wel weer kracht uit gehaald. Ze heeft ons laten zien dat je moet genieten van dit moment."

Velzeboer niet in paniek na verkeerde wissel

De aflossingsvrouwen domineerden van begin tot einde de olympische finale. De koppositie kwam één keer in gevaar toen Velzeboer te vroeg in de baan kwam bij een wissel met Poutsma tien ronden voor het einde.

"Ik dacht: o, shit. Ik zag haar en dacht: nee, nee, nee, dit gaat echt niet gebeuren. Ik ging daarna gewoon volle bak", aldus de twintigjarige Culemborgse, die dankzij een krachtige demarrage buitenom alsnog China en Zuid-Korea voorbijging.

Daarna maakten de Nederlandse aflossingsvrouwen het karwei overtuigend af en werden ze voor het eerst olympisch kampioen. Ook bij bondscoach Jeroen Otter leidde dat tot veel euforie. Het was voor het eerst dat een Nederlandse aflossingsploeg de beste was op de Olympische Spelen.

"Hier draait het voor mij allemaal om. De gemengde aflossing en de mannen liepen mis en de manier waarop de vrouwen het aanpakken is knap. Ze waren torenhoog favoriet en hebben 27 ronden, minus 10 meter, op kop gereden. Geweldig."