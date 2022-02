De Nederlandse shorttracksters hebben hun historische olympische titel op de relay zondag opgedragen aan hun voormalige ploeggenoot Lara van Ruijven. De Nederlandse, een vaste schakel in de aflossingsploeg, overleed in juli 2020 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

"We hebben het er voor de wedstrijddag meerdere keren over gehad. Hier en daar is er ook een traantje om gelaten. Ik denk dat ze met trots naar ons kijkt. Dit is ook altijd haar droom geweest", zei Schulting na afloop van de finale tegen de NOS.

De Nederlandse ploeg, naast Schulting bestaande uit Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en reserve Rianne de Vries, reed in Peking met een symbool van een hartje in panterprint op de linkermouw rond. Van Ruijven werd 'Panter Lara' genoemd vanwege haar bril en helm met pantermotief.

"Voor de rit vroeg ik aan Laar of ze ons kracht kon geven", zei Van Kerkhof. "Dit is ook echt haar olympische titel. Zij heeft ons veel geleerd, zoals lol hebben in de sport. Ik hoop dat ze dit kan zien."

Van Ruijven maakte vier jaar geleden in Pyeongchang nog deel uit van de aflossingsploeg die olympisch brons won. Schulting en Van Kerkhof waren er toen ook bij. Dit is de eerste olympische titel voor de shorttracksters op de relay ooit.

'Heb letterlijk de longen uit mijn lijf geschreeuwd'

De euforie was logischerwijs groot bij de shorttracksters, die als regerend wereldkampioen de last van topfavoriet met zich meedroegen. Schulting veroverde in Peking ook al olympisch goud op de 1.000 meter en zilver op de 500 meter, maar ze begon haar toernooi met een kostbare valpartij op de gemengde relay. Zondag nam ze op soevereine wijze revanche op de aflossing.

"Ik denk dat het prima te zien was hoe blij we zijn", zei een uitgelaten Schulting. "Ik heb letterlijk de longen uit mijn lijf geschreeuwd, want ik heb een beetje last van mijn keel nu. Ik ben heel erg trots op de meiden en het team. Het is onbeschrijflijk, ik besef het eigenlijk nog niet helemaal."

De manier waarop de Nederlandse vrouwen naar goud reden, was indrukwekkend. Een van de belangrijkste schakels in de Nederlandse ploeg was Velzeboer. Ze raakte heel even de leiding kwijt toen ze het stokje overnam, maar heroverde de koppositie door een fraaie inhaalactie aan de buitenkant.

"Ik dacht: jij gaat me nu niet inhalen", blikte Velzeboer terug op de Chinese die haar voorbijstreefde. "Ik was door dat moment wel een beetje gestrest, dus het was een opluchting dat mijn actie aan de buitenkant lukte. Dat we daarna zo wisten uit te lopen, is heel sick. Het kwam er allemaal uit, op het juiste moment."

Van Kerkhof: "Dit is het ultieme doel. Ik besef het nog niet helemaal, maar we zijn gewoon olympisch kampioen. Iedereen is hier op de top van haar kunnen en heel Nederland kijkt volgens mij mee. Dat maakt het nog leuker."