De Nederlandse shorttracksters zijn zondag voor het eerst in de geschiedenis olympisch kampioen geworden op de aflossing. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof waren superieur in de finale op de Olympische Winterspelen in Peking en snelden in een nieuw olympisch record naar het goud.

Nederland nam direct bij de start in het Capital Indoor Stadium de leiding in de olympische finale en stond die onderweg slechts één keer af, toen Velzeboer tien ronden voor het einde aan de binnenkant werd verrast. Velzeboer nam in de volgende bocht de koppositie over, waarna Schulting met groot machtsvertoon als eerste over de finish kwam. Zuid-Korea pakte het zilver en China veroverde het brons.

De Nederlandse aflossingsvrouwen waren nog niet eerder olympisch kampioen geworden. Vier jaar geleden in Pyeongchang veroverden Schulting, Van Kerkhof, Lara van Ruijven en Jorien ter Mors brons op het teamonderdeel over 27 ronden. Het was toen de eerste olympische medaille van de Nederlandse aflossingsvrouwen.

Na die plak groeide Nederland uit tot de beste ploeg van de wereld op de aflossing, die decennialang werd gedomineerd door China en Zuid-Korea. Na twee vierde plaatsen en één tweede plaats op het WK werden Schulting, Van Kerkhof, Velzeboer en Poutsma vorig jaar in Dordrecht voor het eerst wereldkampioen.

Met de gouden medaille eerden de shorttracksters ook Van Ruijven. De Nederlandse, die een vaste schakel in de aflossingsploeg was, overleed in juli 2020 op 27-jarige leeftijd in het Franse Perpignan aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Van Ruijven was in Frankrijk op trainingskamp met de Nederlandse ploeg.

Als eerbetoon aan Van Ruijven reden de shorttracksters met een symbool van een hartje in panterprint op de linkermouw rond. Van Ruijven werd 'Panter Lara' genoemd vanwege haar bril en helm met pantermotief. Het internationaal olympisch comité (IOC) gaf speciaal toestemming voor het symbool op het schaatspak tijdens de Olympische Winterspelen.

Nederland dominant van begin tot eind

Nederland maakte in de halve finales van het olympische toernooi al indruk door veruit de snelste tijd neer te zetten en ook in de finale bleken Schulting, Van Kerkhof, Velzeboer en Poutsma een klasse apart.

Poutsma ging als eerste weg en Velzeboer, Schulting en Van Kerkhof bleven lang aan de kop rijden. Alleen Velzeboer werd tien ronden voor het einde vlak na een wissel verrast in de binnenbocht, maar dankzij een ferme demarrage nam ze de leiding direct over.

De aflossingsvrouwen versnelden vervolgens en sloegen een groot gat met de concurrentie. Ook meervoudig wereldkampioenen China en Zuid-Korea waren kansloos. Het gat op de streep was maar liefst twee tienden van een seconde.

Voor Rianne de Vries heeft de olympische titel wel een bittere nasmaak. De 31-jarige Friezin was als reserve op de aflossing naar China afgereisd, maar kwam zowel in de halve finale als in de finale niet in actie. Daardoor zal ze geen medaille ontvangen. Het overkwam haar vier jaar geleden ook al in Pyeongchang.