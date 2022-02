Nederland heeft individueel de beste schaatssters, maar het moeizame optreden zaterdag in de kwartfinales van de Spelen bewees dat dat geen garantie voor succes is op de ploegenachtervolging. Dinsdag, als de medailles verdeeld worden in Peking, moet duidelijk worden of het gebrek aan gezamenlijke trainingen een onoverkomelijk probleem is.

Toen Noorwegen de schaatswereld een jaar geleden bij de WK afstanden verraste met een nieuwe tactiek bij de ploegenachtervolging - één rijder rijdt constant op kop en wordt geduwd door de twee ploeggenoten - wilde de Nederlandse bondscoach Jan Coopmans weten wat de tijdswinst is van die strategie.

Volgens de berekeningen van schaatsbond KNSB kan het duwen een voordeel van twee tot drie seconden opleveren, in een race die bij de vrouwen een kleine drie minuten duurt. Maar dat lukt alleen als het samen rijden heel vaak getraind wordt, en dat is een probleem bij de Nederlanders.

"Wij kunnen één seconde winnen door te duwen", aldus Coopmans. "Voor die andere één tot twee seconden zouden we heel veel extra moeten trainen en dat is in het Nederlandse schaatsbestel gewoon niet mogelijk."

Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong konden niet imponeren in de kwartfinales van de ploegenachtervolging. Foto: Getty Images

'Voor één training zijn al snel twintig gesprekken nodig'

Het is in een notendop het probleem waar elke Nederlandse schaatsbondscoach mee kampt op de ploegenachtervolging, een onderdeel dat sinds 2006 olympisch is. Geen land heeft meer goede schaatsers, maar er is ook geen land waar die toppers over zoveel verschillende ploegen zijn verdeeld.

Het systeem van elkaar beconcurrerende merkenteams heeft het Nederlandse langebaanschaatsen deze eeuw heel veel olympisch succes opgeleverd op individuele afstanden. Maar op de laatste vier Spelen was er 'slechts' twee keer goud op de ploegenachtervolging: in 2014 bij de mannen en de vrouwen.

"Elk merkenteam opereert autonoom en heeft een coach met een eigen visie en een eigen planning", zegt Coopmans. "Dat maakt het logistiek een flinke puzzel om iedereen bij elkaar te krijgen. Voor één training voor de teampursuit zijn al snel twintig gesprekken nodig."

Bij het vrouwenteam is die puzzel het lastigst, omdat dat bestaat uit drie rijdsters uit drie verschillende ploegen: Ireen Wüst (Team Reggeborgh), Irene Schouten (Team Zaanlander) en Antoinette de Jong (Jumbo-Visma). In de zomer stond het trio nog met enige regelmaat samen op het ijs bij door Coopmans georganiseerde sessies. Maar sinds de start van het seizoen zijn de gezamenlijke trainingen op de vingers van één hand te tellen.

"We moeten de romantiek even wegdenken", antwoordt Coopmans op de vraag of hij als bondscoach niet meer trainingen kan afdwingen. "En ons realiseren bij wie de schaatssters op de loonlijst staan, welke coaches verantwoordelijk voor hen zijn en wat vervolgens de mogelijkheden voor de bondscoach zijn om dwingend op te treden."

Vlak voor de Spelen zorgde een video voor onrust binnen de achtervolgingsploeg. In die video was onder anderen Schouten kritisch op Wüst. Foto: Getty Images

Rel zorgde voor opschudding vlak voor Spelen

Coopmans kreeg anderhalve week voor de start van de Spelen van Peking te maken met nóg een uitdaging, toen er een aflevering van een videoserie van het AD online kwam waarin Schouten en haar coaches negatief waren over de rol van Wüst in de ploegenachtervolging.

Coopmans reageerde woedend in De Telegraaf. "Wat gesuggereerd wordt over Ireen Wüst, daar klopt echt geen donder van. De uitspraken zijn onthutsend en weinig verheffend", zei hij. Er volgde direct na aankomst in Peking een gesprek tussen de betrokken partijen, waarin er excuses werden gemaakt aan Wüst

"Ik heb in de krant een paar dingen gezegd over wat mij niet beviel. En dan is het wat bij betreft ook klaar", zei Coopmans vrijdag in de National Speed Skating Oval. "Het heeft even geknald en daarna was het weer goed. Sinds dat gesprek hebben we het er niet meer over gehad."

Zaterdag in de kwartfinales konden Wüst, Schouten en De Jong voor het eerst op het ijs bewijzen dat ze nog steeds een goed team vormen, maar de regerend Europees en wereldkampioenen presteerden ondermaats. Met de derde tijd van 2.57,26 was Nederland ruim drie seconden langzamer dan de grote concurrenten Japan (2.53,61) en Canada (2.53,97).

"De Japanse vrouwen trainen al acht jaar elke dag met elkaar, de Canadezen ook. Zij zijn geoliede machines", zei Wüst na de kwartfinale. "Wij kunnen dat ook zijn, maar het probleem van een machine is dat als één schakel hapert, de hele machine hapert. Als alles goed gaat, is één plus één plus één vijf, maar zo was het vandaag niet. Nu kwam het uit op twee. We zijn nog niet verloren, hè. Maar het lijkt me wel handig als we vanaf nu altijd samen trainen tot dinsdag."

De halve finales van de ploegenachtervolging voor vrouwen beginnen dinsdag om 7.30 uur Nederlandse tijd. Nederland neemt het op tegen Canada en titelverdediger Japan treft Rusland. De verliezers van die duels treffen elkaar om 9.22 uur in de strijd om het brons, de winnaars schaatsen direct daarna de finale.

Ook de Nederlandse mannen komen dinsdag in actie op de ploegenachtervolging. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest nemen het in de kwartfinale op tegen Noorwegen.