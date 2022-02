Skiër Maarten Meiners kon leven met zijn verdienstelijke achttiende plaats bij zijn eerste olympische optreden op de reuzenslalom. De Amersfoorter was desondanks niet helemaal tevreden over zijn tweede run.

"Als ik twee goede runs had neergezet, was de top vijftien mogelijk geweest. Dan was ik echt superblij geweest", zei de dertigjarige skiër na de eerste twee races uit zijn loopbaan op de Olympische Spelen. Hij was de eerste Nederlandse mannelijke alpineskiër sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952.

Meiners vond zijn eerste run op de Ice River in Yanqing (22e in 1.06,03) redelijk stabiel. Het was volgens hem ook belangrijk om in de top dertig te zitten, want die ging in de tweede run in omgekeerde volgorde naar beneden. De skiërs buiten de top dertig mochten daarna pas en dan is de piste al veel gebruikt.

"Ik wist echter ook dat ik wat tijd had laten liggen en wilde risico nemen in de tweede run om zo in de top vijftien te komen", zei Meiners terugkijkend op zijn tweede run, waarin hij meerdere foutjes maakte en ruim drie seconden trager was (1.09,45).

"Ik denk dat dat erin had gezeten als ik constant goede bochten had laten zien. Maar met risico nemen kunnen er ook sneller foutjes ontstaan. Ik ging twee keer bijna onderuit, maar kon nog net doorgaan. Dat kostte echter heel veel tijd."

'Geweldig om hier naar beneden te komen'

Meiners kwalificeerde zich niet op eigen kracht voor de Spelen, maar sportkoepel NOC*NSF besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging toch naar de Spelen te sturen.

"Ik vind het geweldig hier naar beneden te komen en vind het een geweldige sport om te doen. Ik merk dat ik nog veel potentie heb en zolang ik dat voel, wil ik doorgaan", zei de skiër, die het begeleidingsteam prees waarmee hij de afgelopen jaren veel zelf heeft moeten doen.

"Het is moeilijk om op die manier op te boksen tegen grote internationale skilanden. Het is twee keer gelukt om in de top dertig van de wereldbekerwedstrijden te komen. Dat hoop ik de komende jaren vaker te laten zien en zo beter te worden."

Meiners liet eerder op de dag weten dat hij drie dagen geleden door zijn rug was gegaan. "Ik kon letterlijk niet naar de eetzaal lopen", vertelde hij. Het fysieke ongemak was waarschijnlijk het gevolg van een eerdere keelontsteking, waardoor hij ook weinig had kunnen trainen. "Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld in het uiteindelijke resultaat."