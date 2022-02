Monobobster Karlien Sleper kon zaterdagavond (lokale tijd) maar moeilijk in slaap vallen door de prestatie van skeletonster Kimberley Bos. De Nederlandse moest al vroeg op zondag in actie komen op de Spelen, maar kon haar gedachten niet verzetten.

"Ik had mijn ogen wel dichtgedaan en de lampen uitgedaan, maar ik kon niet slapen", aldus Sleper, die samen met andere Nederlandse sporters in Yanqing de derde run in de lounge van het olympisch dorp had bekeken.

Bos schoof na de derde run in het klassement op naar de vierde plek. "Ik dacht: volgens mij moet ze nu ergens", aldus Sleper.

"Toen ben ik het toch maar weer online gaan kijken. Mijn hartslag ging retehard omhoog. Het is super om te zien dat ze een bronzen medaille haalde. Het duurde wel even voor ik in slaap kwam. Het is zo'n motivatie om haar te zien genieten daar. Zoiets presteren is ook mijn doel."

Bos zorgde met haar olympische bronzen medaille voor een primeur voor Nederland, dat in het skeleton nog nooit eremetaal had gewonnen bij de Spelen.

Kimberley Bos pakte zaterdag als eerste Nederlandse een medaille bij het skeleton. Kimberley Bos pakte zaterdag als eerste Nederlandse een medaille bij het skeleton. Foto: Getty Images

Sleper vindt baan heel lastig

Sleper kwam zondag op dezelfde baan in actie in de eerste twee runs van de monobob, een nieuw onderdeel op de Spelen bij de vrouwen waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. Ze wist met twee keer een zestiende plek niet te overtuigen. Maandag volgen run drie en vier.

"Met mijn eerste run was ik eigenlijk wel tevreden", zei Sleper, die dit seizoen tijdens de wereldbeker enkele keren in de top tien eindigde.

"Mijn motto deze dagen is een beetje genieten van de imperfectie. Maar ik vind deze baan heel lastig. Ik heb hier nog nooit afgedaald zonder de kant te raken. In de eerste run viel het mee, in de tweede run was dat wel heel erg vaak het geval. Toen was ik ook gelijk weg. Daar baal ik wel een beetje van."

De monobobster hoopt het maandag beter te doen. "Ik wil weer gaan genieten en mijn beste tijd op deze baan neerzetten. Dan maakt het me niet uit op welke positie ik eindig. Als ik maar met een grote lach van de baan af kom."