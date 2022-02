Onder leiding van kopvrouw Suzanne Schulting zijn de Nederlandse shorttracksters zondag topfavoriet voor olympisch goud op de aflossing. Dat werd woensdag al duidelijk in de halve finales, toen de formatie van bondscoach Jeroen Otter een ferme tik uitdeelde aan de concurrentie.

Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer krijgen wat blosjes op de wangen als Schulting woensdag vol zelfovertuiging spreekt over het gewonnen duel met concurrent China in de halve finales. "We wilden winnen, maar ook de aap op de apenrots spelen en laten zien dat wij de beste zijn. Want dat zijn wij", aldus Schulting.

De ferme taal van Schulting lijkt Poutsma, Van Kerkhof en Velzeboer te verrassen. Maar dan zegt Poutsma ineens: "Als we met zijn vieren de baan instappen, zijn we één grote aap." Ze moeten er alle vier hard om lachen. "Wij zijn de aap op de apenrots", roepen Schulting en Poutsma in koor.

De Nederlandse vrouwen zijn zondag torenhoog favoriet voor olympisch goud op de aflossing. Vorig jaar werden ze voor het eerst wereldkampioen op het teamonderdeel over 27 ronden (3.000 meter), dat tot die tijd werd gedomineerd door Aziatische landen als Zuid-Korea en China. De olympische finale begint om 12.44 uur (Nederlandse tijd).

De Nederlandse relayploeg met kopvrouw Schulting voorop. De Nederlandse relayploeg met kopvrouw Schulting voorop. Foto: ANP

'Zuid Korea is banger voor ons dan andersom'

De aflossingsvrouwen lieten woensdag op weg naar de olympische finale al zien in topvorm te verkeren door in een halve finale met China de snelste tijd van het hele deelnemersveld neer te zetten. Ook na een valpartij van Italië, waardoor Nederland zeker was van de eindstrijd, hielden de vier vrouwen niet in.

"Wij zij het beste relayland en dan wil je gelijk een mentale tik uitdelen", aldus Schulting. "Canada en Zuid-Korea gaan er volle bak voor. Wij rijden vanuit ontspanning 1,5 seconde harder dan zij. Nou, kom maar op."

China kon Nederland wel een tijdje bijhouden, maar aan het einde sloeg volgens Schulting de paniek toe bij de Chinese vrouwen. Ze wisselden niet meer na anderhalve ronde, zoals Nederland, maar na elke twee ronden.

"Ze zijn bang. Ze zijn alles aan het proberen om ons van ons stuk te brengen, maar daarmee brengen ze zichzelf meer van hun stuk."

Meervoudig wereldkampioen Zuid-Korea zal normaal gesproken de grootste concurrent van Nederland zijn in de strijd om goud. De Zuid-Koreanen eindigden slechts als tweede in de halve finale, achter Canada. Van Kerkhof: "Als zij onze rit terugkijken, zijn ze denk ik banger voor ons dan wij voor hen."