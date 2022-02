Door zijn roerige verleden op de ploegenachtervolging was het niet vanzelfsprekend dat Jorrit Bergsma werd opgenomen in het Nederlandse team dat zondag voor het eerst in actie komt op Olympische Spelen. Na een paar goede gesprekken is de 36-jarige schaatser de vierde man, waardoor het de vraag blijft of hij op het ijs zal verschijnen.

Een dag nadat Bergsma eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de 10 kilometer had gewonnen en zich definitief op twee afstanden had geplaatst voor de Spelen, sprak hij twee uur met bondscoach Jan Coopmans.

Het ging over de massastart, waarop hij volgende week zaterdag in Peking een veelbesproken duo met Sven Kramer zal vormen. Maar het ging ook over de ploegenachtervolging, het onderdeel waar Bergsma pijnlijke herinneringen aan heeft.

De Fries stapte acht jaar geleden tijdens Spelen van Sotsji uit de Nederlandse ploeg, omdat hij zich "genaaid en gebruikt" voelde door toenmalig bondscoach Arie Koops. Vier dagen na zijn gouden race op de 10 kilometer in Rusland mocht Bergsma als reserverijder niet starten in de kwartfinale tegen het zwakke Frankrijk, waardoor hij geen gouden medaille kreeg bij de podiumceremonie, in tegenstelling tot Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen.

"Het is een litteken op mijn carrière. Ik heb er een heel naar gevoel aan overgehouden", zei Bergsma na zijn 10 kilometer op het OKT over de gebeurtenissen in 2014. Maar hij zette ook direct de deur op een kier om in Peking toch weer aan te sluiten bij de teampursuit. "Als ze me nodig hebben, zet ik me er graag voor in."

Kramer, Bosker en Roest zijn als 'basistrio' onomstreden in de ploegachtervolging. Kramer, Bosker en Roest zijn als 'basistrio' onomstreden in de ploegachtervolging. Foto: Pro Shots

'Bergsma heeft tot nu toe amper een rol gespeeld in deze ploeg'

Bergsma ís nodig in China, omdat hij in de olympische ploeg van negen mannen de enige schaatser is met ervaring op de ploegenachtervolging, buiten het vaste trio Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker.

"Ik heb na het OKT met Sven, Patrick en Marcel gesproken en ze alle drie gevraagd wie ze de beste optie vonden om de vierde man in de ploegenachtervolging te zijn", zegt Coopmans. "En het antwoord was unaniem: Jorrit."

Bergsma zat niet in de groep van vijf schaatsers die zich vanaf afgelopen zomer heeft voorbereid op de olympische teampursuit. Beau Snellink en Chris Huizinga deden wel mee aan de gezamenlijke trainingen, maar zij wisten zich niet te plaatsen voor Peking.

"Jorrit heeft in deze ploeg tot nu toe amper een rol gespeeld", erkent Coopmans. "Maar hij is zeer ervaren en weet als marathonschaatser natuurlijk heel goed wat het is om keihard in een groepje te rijden. We weten dat Jorrit niet heel snel is uit een staande start, dus dat gaat wat tijd kosten als hij rijdt. Maar ik zie geen enkel probleem als het ploegje eenmaal op gang is gekomen."

Bondscoach Jan Coopmans. Bondscoach Jan Coopmans. Foto: ANP

Krijgt Bergsma een kans in de halve finale?

Toch lijkt de kans aanzienlijk dat het scenario van 2014 zich herhaalt en dat Bergsma als reserve niet in actie zal komen. Regerend Europees kampioenen Kramer, Roest en Bosker zijn als ploeggenoten bij Jumbo-Visma goed op elkaar ingespeeld en het onomstreden 'basisteam' van Coopmans. Zij zullen zondag normaal gesproken starten in de kwartfinales, waar een tijd bij de beste vier vereist is om door te gaan naar de halve finales.

Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om Bergsma dinsdag de halve eindstrijd te laten rijden, omdat de finale amper twee uur later al op het programma staat en het een groot voordeel is om dan een verse kracht in te passen.

Coopmans wilde vrijdag niet te veel speculeren over die tactische variant. "Ik houd alle opties open", aldus de bondscoach. "Als we in de halve finales een tegenstander hebben die we niet zo hoog inschatten, dan zou het kunnen. Maar die kans acht ik heel gering. Ik denk dat we drie keiharde races moeten neerzetten."

De kwartfinales van de ploegenachtervolging voor mannen beginnen zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Nederland neemt het in de tweede rit op tegen Canada. Noorwegen is de titelverdediger. Nederland won vier jaar geleden brons met Kramer, Roest, Verweij en Blokhuijsen.