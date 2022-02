Femke Kok genoot de afgelopen week van de successen van Ireen Wüst en Kjeld Nuis bij de Olympische Spelen van Peking. De 21-jarige schaatsster hoopt dat ze de lessen van haar ervaren ploeggenoten kan gebruiken om zondag zelf voor een medaille te gaan op de 500 meter.

Kok wacht al ruim twee weken op haar enige optreden in China, maar toch heeft ze genoeg bijzondere momenten meegemaakt op haar eerste Spelen. Afgelopen maandag zat ze in de National Speed Skating Oval toen Wüst historisch goud veroverde op de 1.500 meter en een dag later zag ze Nuis zijn titel prolongeren op de schaatsmijl.

"Ik vond het belangrijk om er voor mijn teamgenoten te zijn", aldus Kok. "Zeker nu er geen vrienden en familie naar Peking mochten komen. Bovendien geeft het heel veel motivatie als je ziet dat ze zo goed presteren."

De Friezin twijfelde dan ook niet over een uitstapje op woensdag. Samen met alle olympiërs van Team Reggeborgh stond ze bij Medal Plaza toen Nuis zijn gouden medaille kreeg uitgereikt.

"Zoiets maak ik misschien nooit meer mee, ik vond het supermooi om daar te zijn", zegt Kok. "Het zijn mijn eerste Spelen, alles is nieuw en ik wil het allemaal beleven. Als het een dag voor mijn wedstrijd was geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar het was maar een half uurtje en gaf me juist heel veel energie."

De sfeer bij Team Reggeborgh is uitstekend door de twee olympische titels. "We zijn de hele dag aan het ouwehoeren met elkaar, het is heel fijn dat we het bij zo'n belangrijke wedstrijd erg gezellig hebben. Maar eenmaal op de baan ligt de focus volledig op die ene 500 meter."

Femke Kok tijdens de training in Peking. Femke Kok tijdens de training in Peking. Foto: AFP

'Wüst en Nuis waren allebei zo rustig'

Kok was de grote revelatie van de preolympische schaatswinter. De sprintster uit Nij Beets won op de 500 meter vier wereldbekerwedstrijden op rij in Heerenveen en eindigde bij de WK afstanden als tweede achter de Russische Angelina Golikova.

Deze winter begon moeizaam, mede door privéproblemen en de druk die ze voelde na haar sterke prestaties in het seizoen 2020/2021. Bij de eerste twee World Cups was een achtste plaats het beste resultaat voor Kok, maar begin december in Salt Lake City herstelde ze zich. Ze schaatste twee keer een Nederlands record en eindigde als derde en als vierde.

"Ik voel me nu veel beter dan aan het begin van het seizoen", aldus Kok. "Ik merk dat het schaatsen superlekker gaat en dat ik goed in mijn vel zit, dat geeft heel veel vertrouwen. Waar ik zondag op mik? Als ik aan de start sta, wil ik altijd winnen. Daar ga ik hier in Peking ook zeker voor. Of het een realistisch doel is, vind ik heel lastig om in te schatten."

Kok heeft met zesvoudig olympisch kampioen Wüst en drievoudig olympisch kampioen Nuis in ieder geval de ideale leermeesters. "Ik heb van heel dichtbij kunnen zien hoe zij naar zo'n belangrijke race toeleven. Ze waren allebei zo rustig, het leek alsof ze niet eens zenuwachtig waren. Ze maken de wedstrijd niet groter dan hij is, daar heb ik heel veel van geleerd."

De 500 meter voor vrouwen begint zondag om 14.56 uur Nederlandse tijd. Kok rijdt in de negende van in totaal vijftien ritten tegen de Canadese Brooklyn McDougall. Jutta Leerdam treft in het zevende paar de Chinese Jin Jingzhu en Michelle de Jong neemt het in rit acht op tegen de Canadese Heather McLean. De schaatsdag begint om 14.00 uur met de kwartfinales ploegenachtervolging voor mannen.