Skiër Maarten Meiners heeft op de Olympische Spelen de 22e tijd genoteerd in de eerste run op de reuzenslalom. De beste dertig komen later op zondag in actie in de tweede run, waarin de medailles verdeeld worden.

Meiners had 1.06,03 nodig voor zijn afdaling op de Ice River in Yanqing. Daarmee was hij ruim drie seconden trager dan de Zwitser Marco Odermatt, die met 1.02,93 aan de leiding gaat. De Oostenrijker Stefan Brennsteiner (1.02,97) en de Fransman Mathieu Faivre (1.03,01) staan er ook goed voor in de strijd om de medailles.

De omstandigheden in de bergen zijn zwaar. Het sneeuwt zondag hevig, waardoor het zicht slecht is. Meerdere sneeuwsporten zijn vanwege de omstandigheden uitgesteld, maar dat geldt niet voor de reuzenslalom.

Van de 89 deelnemers aan de reuzenslalom haalden er slechts 54 de finish. Andere skiërs misten een poortje of kwamen ten val.

Meiners is de eerste Nederlandse man die meedoet aan het alpineskiën op de Olympische Spelen sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Hij voldeed niet aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF, maar de sportkoepel besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) toch naar China te sturen.

De tweede run begint om 6.45 uur Nederlandse tijd.