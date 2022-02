Skiër Maarten Meiners is zondag bij zijn olympische debuut verdienstelijk als achttiende geëindigd op de reuzenslalom. Het was voor het eerst sinds 1952 dat Nederland een mannelijke alpineskiër afvaardigde naar de Spelen.

Meiners plaatste zich in de eerste run met de 22e tijd (1.06,03) voor de strijd om de medailles op de Ice River in Yanqing. In de beslissende tweede run, waar dertig skiërs aan mochten meedoen, verloor de Nederlander door meerdere foutjes wat tijd. Hij kwam uiteindelijk in 1.09,45 over de finish.

Op dat moment stond Meiners nog op de derde plek, maar de meeste skiërs moesten toch nog in actie komen. Het goud ging naar de Zwitser Marco Odermatt, die na de eerste run al aan de leiding ging. Het zilver ging naar de Sloveen Zan Kranjec en de Fransman Mathieu Faivre pakte brons.

De omstandigheden in de bergen waren zondag zwaar. Het sneeuwt hevig, waardoor het zicht slecht is. Meerdere sneeuwsporten zijn vanwege de omstandigheden uitgesteld. De tweede run van de reuzenslalom ging 75 minuten later dan gepland van start, maar werd niet geschrapt.

Top vijf op reuzenslalom 1. Marco Odermatt (Zwi) - 2.09,35

2. Zan Kranjec (Slo) - 2.09,54

3. Mathieu Faivre (Fra) - 2.10,69

18. Maarten Meiners - 2.15,48

Maarten Meiners eindigde bij zijn olympische debuut verdienstelijk in de top twintig. Foto: Getty Images

Meiners mocht dankzij uitzonderingspositie meedoen

Het bereiken van de tweede run was zodoende al een prestaties op zich voor Meiners, die deze week door zijn rug ging en gehavend aan zijn voorbereiding begon. In totaal deden 89 skiërs mee aan de reuzenslalom en daarvan haalden er slechts 54 de finish bij de eerste afdaling. Andere skiërs misten een poortje of kwamen ten val.

Het leek er aanvankelijk niet op dat Meiners überhaupt mocht meedoen aan de Spelen. Hij voldeed niet aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF, maar de sportkoepel besloot hem op voordracht van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) toch naar China te sturen.

Meiners was de eerste Nederlandse man die meedoet aan het alpineskiën op de Olympische Spelen sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Eerder deze week kwam Adriana Jelinkova al in actie bij de vrouwen. Dat werd een teleurstelling: ze miste een poortje op de reuzenslalom en meldde zich af voor de slalom, omdat ze veel stress had vanwege zorgen over een mogelijke positieve coronatest.