Karlien Sleper staat na de eerste twee runs in de monobob op de zestiende plaats. De olympisch debutant kwam zondag niet verder dan een gecombineerde tijd van 2.12,47.

In de eerste heat zette Sleper met 1.05,88 de zestiende tijd neer. In de tweede heat was ze iets trager, maar behield ze de zestiende plek.

Er deden twintig vrouwen mee aan de monobob, dat een nieuw onderdeel is op de Olympische Spelen. Het wordt alleen door de vrouwen gedaan, de mannen hebben naast de tweemansbob ook de viermansbob.

De Amerikaanse Kaillee Humphries zette met 2.09,10 de snelste tijd neer. Ze heeft al twee olympische titels in de tweemansbob op haar erelijst staan, die ze veroverde voor haar geboorteland Canada.

Christine de Bruin staat met 2.10,14 op de tweede plaats. De Canadese is getrouwd met de Nederlandse bobsleeër Ivo de Bruin. De Duitse Laura Nolte (2.10,32) is op de derde plaats ook op medaillekoers.

Sleper houdt olympisch kampioen Jamanka achter zich

Sleper had aanvankelijk niet aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF gedaan voor Peking, maar werd toch voorgedragen. De 29-jarige Veluwse zat bij de trainingen op de olympische baan nog tussen de negende en de dertiende plaats.

De omstandigheden waren lastig in Yangqing, waar het sneeuwde en het zicht beperkt was. Sleper hield onder meer de Duitse olympisch kampioene van 2018 Mariama Jamanka achter zich.

Maandag na de derde en vierde run worden de medailles verdeeld op de olympische baan waar Kimberley Bos zaterdag brons pakte bij het skeleton.