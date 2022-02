Kramer: 'Het zal een stuk sneller moeten'

Het magere optreden in de kwartfinales zorgt bij vertwijfeling bij de Nederlandse ploeg. "Het was geen superslechte rit, maar net iets te langzaam", zegt Sven Kramer bij de NOS. "Dat zal een stuk sneller moeten om kans te maken op goud. We hebben het onszelf alleen niet makkelijk gemaakt door vierde te worden, waardoor we direct Noorwegen treffen." Ook Patrick Roest had er wat meer van verwacht. "Ik ben wel geschrokken van het grote gat. Daar gaan we aan werken, want er kunnen nog wel dingen beter."