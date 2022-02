Er zijn inmiddels 45 mannen naar beneden gegaan in de reuzenslalom. We hebben liefst 20 uitvaller gezien. Maarten Meiners heeft de 22e tijd in handen, het ziet er goed uit wat betreft een plek bij de eerste dertig en een plaats in de tweede heat. De deelnemers die nu nog in actie komen, zijn voor een groot deel afkomstig uit de exotische landen.