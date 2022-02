'Lara kijkt met heel veel trots op ons neer'

Het olympisch goud op de relay is een prachtig eerbetoon aan Lara van Ruijven. Voor haar plotselinge overlijden was ze een vaste pion in de Nederlandse ploeg. "Dat is de afgelopen dagen zeker benoemd en daarbij hebben we ook wel af en toe een traantje om gelaten", zegt Schulting. "Laar zit enorm diep in ons hart en is er nog steeds bij. Ze kijkt van boven met enorm veel trots op ons neer. Want dit is ook altijd haar droom geweest."