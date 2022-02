Kimberley Bos hoopt dat er na haar historische bronzen medaille op de Olympische Winterspelen in Peking meer Nederlanders aan skeleton gaan doen. De Gelderse is al vier jaar lang de enige Nederlandse vrouw die de sport beoefent. Talenten dienen zich nog niet aan.

Na de gebalde vuisten, de oerkreten en de podiumceremonie had Bos een serieuze boodschap in de interviewruimte in het Yanqing Sliding Centre, in de bergen ten noordwesten van Peking.

"Ik hoop dat er nieuwe atleten komen, want het is een geweldige sport en we kunnen het als Nederland ook heel goed. Dat heb ik inmiddels wel bewezen. Maar achter mij zit nog niks. Het zou heel leuk zijn als iemand het stokje kan overnemen als ik stop."

Sinds het afscheid van Joska Le Conté in 2018 is de 28-jarige Bos de enige Nederlandse die aan skeleton doet. In feite draagt ze de sport alleen, waardoor ze bijna alles zelf regelt. Ze heeft met Le Conté haar eigen coach, schrijft haar eigen programma's en gaat zelf ook actief op zoek naar nieuwe sponsoren.

Bos wordt met een bedrag van 60.000 euro wel gesteund door sportkoepel NOC*NSF en krijgt ook een vergoeding van de Nederlandse Bob en Slee Bond, maar dat is niet genoeg om rond te komen van haar sport. Ook is er geen trainingsbaan meer in Nederland. Dat maakt het voorlopig niet aantrekkelijk om voor de sport te kiezen.

'Meer steun en erkenning in Nederland'

Chef de mission Carl Verheijen, die aanwezig was bij de afdalingen van Bos, hoopt dat daar snel verandering in komt. "Dit betekent meer steun en erkenning in Nederland", zei hij na afloop van de podiumceremonie. "Voor de jeugd wordt nu ook duidelijk dat een Nederlandse medaille op dit onderdeel mogelijk is."

"Kimberley heeft hard gewerkt en veel eigen sponsoren bij elkaar moeten vinden. Het is dankzij haar doorzettingsvermogen dat ze zo goed is. Petje af daarvoor. Nu is het te hopen dat dertien- en veertienjarigen dit zien en de sprong maken om over vier, acht of twaalf jaar hier te staan."

Coach Le Conté ziet dat Nederland dankzij Bos inmiddels een skeletonland in wording is. "Het is superbijzonder wat ze doet. Toen ik vier jaar geleden begon met coachen, had ik nooit verwacht dat ik hier zou staan en we over een medaille konden praten."

Terwijl Le Conté haar verhaal doet, gaat Bos met een bronzen medaille om haar nek cameraploeg voor cameraploeg af. Nog nooit heeft ze zo veel potentiële nieuwe skeletonsters kunnen bereiken.