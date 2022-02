Skeletonster Kimberley Bos was door het dolle heen nadat ze zaterdag brons had gewonnen op de Olympische Winterspelen in Peking. Daarmee schreef ze sportgeschiedenis: nog nooit pakte een Nederlander een olympische skeletonmedaille.

"Ik ben ontzettend blij en trots", zei Bos met een brede grijns en de bronzen medaille om haar nek na de podiumceremonie. "Ik sta hier echt te genieten. Ik besef nu pas een beetje dat ik geschiedenis heb geschreven. Dat komt vast wel als ik straks een telefoon heb en even naar huis kan bellen. Ik mag deze mee naar huis nemen. Kom op!"

De 28-jarige Bos had de bronzen medaille te danken aan een knappe inhaalrace in het skeletontoernooi. Na de eerste run van vrijdag stond de regerend Europees kampioene nog tiende, maar na een tweede tijd in de tweede afdaling en een vierde tijd in de derde afdaling begon ze als vierde aan de laatste wedstrijd.

In de laatste run was ze fors sneller dan de Duitse Tina Hermann, die op dat moment op de derde plek stond. Alleen de Duitse winnares Hannah Neise en nummer twee Jaclyn Narracott uit Australië doken nog onder de tijd van Bos, waardoor ze een historische bronzen medaille won.

"Dit betekent heel veel voor me", zei ze. "Ik denk dat het ook heel veel zegt over doorzettingsvermogen en veerkracht. Na de eerste run stond ik tiende en dat was niet ideaal, maar ik dacht: als dit al tiende is, dan moet het beter kunnen. Ik ben er redelijk rustig onder gebleven. We hebben als team niet opgegeven en er gewoon brons uitgesleept."

Voor Bos was het eremetaal ook een bekroning voor haar doorzettingsvermogen. Vlak nadat ze als skeletonster was begonnen, trok sportkoepel NOC*NSF de geldkraan voor de Bob en Slee Bond dicht. "We hebben zelf een programma opgebouwd en daar is dit het resultaat van. Dat is heel hard werken geweest."