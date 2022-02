Kimberley Bos heeft zaterdag sportgeschiedenis geschreven door brons te veroveren bij de Olympische Spelen in Peking. Het is de eerste Nederlandse skeletonmedaille op de Spelen ooit.

De 28-jarige Bos begon zaterdag als vierde in het klassement aan de beslissende vierde run. Ze rukte daarin op naar de derde plaats achter winnares Hannah Neise uit Duitsland en Jaclyn Narracott uit Australië.

Met haar derde plaats zorgde Bos in Peking voor de eerste Nederlandse medaille buiten het shorttrack en het langebaanschaatsen. Het is bovendien de tweede Nederland winterspelenplak zonder schaats. Snowboardster Nicolien Sauerbreij ging haar voor: zij won in 2010 in Vancouver een gouden medaille op de parallelreuzenslalom.

Vier jaar geleden in Pyeongchang eindigde Bos nog als achtste bij haar olympische debuut. Ze kende vervolgens veel blessureleed, waarna ze dit seizoen aansluiting vond bij de wereldtop.

De Gelderse kroonde zich tot Europees kampioene en eindwinnares van het wereldbekerklassement, waardoor ze als een van de favorieten afreisde naar de Spelen. Ze hoopte zelfs op goud, maar met brons was ze uiteindelijk meer dan tevreden. Bos juichte zaterdag toen ze wist dat de medaille binnen was.

Top acht olympisch skeleton 1. Hannah Neise (Duitsland) 4.07,62

2. Jaclyn Narracott (Australië) +0,62

3. Kimberley Bos (Nederland) +0,84

4. Tina Hermann (Duitsland) +1,11

5. Mirela Rahneva (Canada) +1,53

6. Katie Uhlaender (VS) +1,61

7. Anna Fernstädt (Tsjechië) +1,70

8. Jacqueline Lölling (Duitsland) +1,73

Vreugde bij Kimberley Bos. Vreugde bij Kimberley Bos. Foto: Getty Images

Bos stond na eerste run nog tiende

Bos bekroonde met haar goede vierde heat zaterdag een knappe opmars. Na de eerste run stond ze nog tiende, na de tweede run bezette ze de zesde plek en de derde run bracht haar op plek vier in het klassement.

Met een totaaltijd van 3.06,59 begon Bos met 0,6 seconden achterstand op leidster Neise aan de beslissende afdaling. Goud en zilver bleken te hoog gegrepen, maar ze stootte met een run in 1.01,87 wel de Duitse Tina Hermann van het podium. Die verloor haar voorsprong meteen bij de start en kwam daarna niet meer aan de tijd van Bos.

In totaal heeft de Nederlandse ploeg nu vijf keer goud, vier keer zilver en twee keer brons veroverd in Peking, terwijl de Spelen nog acht dagen duren.