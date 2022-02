Roest veroverde zilver op de 10 kilometer. Hij hoopte zich te kunnen meten met Nils van der Poel, maar de Zweed was een klasse apart en pakte goud in een wereldrecord.

Roest veroverde zilver op de 10 kilometer. Hij hoopte zich te kunnen meten met Nils van der Poel, maar de Zweed was een klasse apart en pakte goud in een wereldrecord. Foto: Getty Images