Kimberley Bos heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om een historische skeletonmedaille bij de Olympische Spelen in Peking. De regerend Europees kampioene klom dankzij de vierde tijd in de derde afdaling naar de vierde plaats in de tussenstand. De beslissende laatste run wordt later op de dag afgewerkt.

De 28-jarige Bos begon de tweede en beslissende dag van het skeletontoernooi als zesde, na een tiende plaats in de eerste heat en een tweede plek in de tweede heat. Zaterdag noteerde ze in de derde heat met 1.01,86 de vierde tijd.

Bos passeerde daarmee haar concurrentes Jacqueline Lölling uit Duitsland en Zhao Dan uit China. Ze staat nu met een totaaltijd van 3.06,59 vierde in het klassement.

Hannah Neise gaat aan de leiding met een tijd van 3.05,99. De Duitse begint de laatste heat met een voorsprong van 0,6 seconden op Bos.

De Nederlandse heeft een achterstand van 0,46 op de Australische nummer twee Jaclyn Narracott (3.06,13) en slechts 0,12 op Tina Hermann uit Duitsland (3.06,47).

Top 8 na drie heats 1. Hannah Neise (Duitsland) 3.05,99

2. Jaclyn Narracott (Australië) +0,14

3. Tina Hermann (Duitsland) +0,48

4. Kimberley Bos (Nederland) +0,60

5. Mirela Rahneva (Canada) +0,90

6. Jacqueline Lölling (Duitsland) +0,95

7. Katie Uhlaender (VS) +1,03

8. Anna Fernstaedt (Tsjechië) +1,07

Kimberley Bos in actie op de olympische baan. Foto: ANP

Vierde heat begint om 14.55 uur

De vierde en laatste heat begint zaterdag om 14.55 uur. Bos hoopt dan als eerste Nederlander ooit een olympische skeletonmedaille te veroveren.

Vier jaar geleden in Pyeongchang eindigde Bos als achtste. Ze kende vervolgens veel blessureleed, waarna ze dit seizoen aansluiting vond bij de wereldtop.

De Gelderse kroonde zich tot Europees kampioene en eindwinnares van het wereldbekerklassement, waardoor ze als een van de favorieten afreisde naar de Spelen. In Peking wil ze haar opmars bekronen met een plak.