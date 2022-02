Met Maarten Meiners heeft Nederland voor het eerst in zeventig jaar een alpineskiër op de Olympische Winterspelen staan. De dertigjarige Amersfoorter hoopt zijn voorgangers, de gebroeders Dick en Peter Pappenheim, te overtreffen op de reuzenslalom, in een sport die niet beoefend wordt in Nederland.

Meiners kent de namen van Dick en Peter Pappenheim, die in 1952 respectievelijk als 52e en 70ste eindigden op de reuzenslalom op de Olympische Spelen van Oslo. Maar daar houdt het wel een beetje op voor de Amersfoorter.

"Zij waren niet een van de snelste deelnemers", weet Meiners. "De eisen van NOC*NSF voor olympische kwalificatie zijn vrij zwaar, volgens mij de zwaarste wereldwijd. In bepaalde sporten werkt dat heel goed, er worden veel medailles mee gehaald. Maar het alpineskiën is een lastige en andere soort sport."

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Eerst niet geplaatst

Meiners had zich aanvankelijk niet op eigen kracht geplaatst voor de Winterspelen: hij skiede niet één keer in de top acht of twee keer in de top zestien. Omdat hij door de coronapandemie minder heeft kunnen trainen, kreeg hij van technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF een uitzondering. Daardoor maakt hij op dertigjarige leeftijd zijn olympische debuut.

"Ik ben hier niet alleen om mee te doen, maar wil me mengen tussen de Alpenlanden", zegt Meiners. "Een 25e plek tussen de grootste skinaties zou heel geweldig zijn. Ik heb er hard voor gewerkt om twee keer in de top dertig te komen. Dat was vanuit Nederlands perspectief al uniek."

Maarten Meiners. Maarten Meiners. Foto: ANP

Meiners skiet voor commerciële ploeg

Meiners doet aan een sport die in Nederland niet beoefend kan worden, omdat er geen bergen zijn. Hij zat daarom drie jaar lang bij de Duitse ploeg, waar hij financieel volledig werd ondersteund en een professioneel programma volgde.

"Het werkte alleen niet echt, omdat ik tussen drie verschillende teams zat. Ik raakte verloren in hun systeem. Ik ben wel heel goed opgevangen, maar het paste niet bij mij. Ik heb niet de resultaten behaald die ik en de bond voor ogen hadden."

Vier jaar geleden sloot hij zich aan bij Global Racing Ski Team, een commercieel skiteam met eigen trainers en begeleiders. Meiners heeft zich daarvoor moeten inkopen: de kosten daarvoor haalt hij uit sponsorgelden.

"Ik heb in het verleden goede ondersteuning gehad van NOC*NSF en de de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), maar de afgelopen vijf jaar heb ik het allemaal zelf moeten doen. Daardoor heb ik wel mijn beste resultaten behaald. Ik wil daarom op de Spelen mijn beste skiën laten zien."

Meiners komt in de nacht van zaterdag op zondag om 3.15 uur (Nederlandse tijd) voor het eerst in actie op de skibaan in het Yanqing National Alpine Skiing Centre. De tweede run is om 6.45 uur.