Olympisch debutant Merijn Scheperkamp kwam zaterdag nog tekort om mee te doen om de medailles op de 500 meter. De 21-jarige schaatser haalde uit zijn twaalfde plek in Peking vooral veel motivatie om over vier jaar in Milaan wél voor de prijzen te gaan.

Toen Scheperkamp na afloop van de 500 meter de Chinese winnaar Gao Tingyu vlak voor zijn neus uitbundig feest zag vieren, dacht hij maar één ding: dat wil ik óók.

"Deze Spelen kwamen misschien nog net wat te vroeg", zei het talent van Jumbo-Visma. "Maar ik ben nu heel erg gemotiveerd om vier jaar keihard te trainen zodat ik er in 2026 sta. Ik heb het gevoel dat ik al deze jongens kan pakken, alleen op dit moment zeker nog niet."

Scheperkamp kwam in de National Speed Skating Oval tot een tijd van 34,73. Daarmee was hij bijna drie tienden langzamer dan eind december in Heerenveen, toen hij met een persoonlijk record van 34,45 verrassend de snelste was bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

"Ik ben tevreden over mijn rit, maar het was geen fantastische race zoals op het OKT", aldus de Hilversummer. "Het liefst had ik hier mijn beste 500 meter van het seizoen neergezet, maar het was al heel wat om hier te staan. Onder deze spanning een goede rit rijden doe je niet zo een-twee-drie."

Merijn Scheperkamp (midden), Kai Verbij (links) en Thomas Krol speelden een bijrol op de 500 meter. Merijn Scheperkamp (midden), Kai Verbij (links) en Thomas Krol speelden een bijrol op de 500 meter. Foto: ANP

'Ik moet flink aan de slag'

Scheperkamp kwam zaterdag in China 0,24 seconden tekort voor het brons, dat naar de Japanner Wataru Morishige (34,49) ging. Gao noteerde een olympisch record van 34,32 en mag zich de eerste Chinese man noemen met een olympische titel in het langebaanschaatsen.

"Ik vond het een mooie strijd om naar te kijken, maar ik denk nu vooral dat ik ook naar dat niveau toe wil groeien. En dat ik daarvoor echt flink aan de slag moet."

De 24-jarige Gao, die vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang al brons won op de 500 meter, maakte vooral veel indruk met zijn eerste 100 meter, die hij afwerkte in 9,43 seconden. "Als ik iets wil, zal ik waarschijnlijk ook in de 9,4 moeten openen", aldus Scheperkamp. "En ik geloof echt dat het kan."