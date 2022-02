Gao Tingyu heeft zaterdag bij de Olympische Spelen in Peking historie geschreven op de 500 meter door als eerste Chinese man goud te winnen bij het schaatsen. Thomas Krol, Kai Verbij en Merijn Scheperkamp bleven op de kortste schaatsafstand ver verwijderd van de medailles.

Gao, die met een tijd 34,32 seconden ook nog eens een olympische record neerzette, had vier jaar geleden al het brons gewonnen op de 500 meter. Bij de vrouwen pakte Zhang Hong al goud op de 1.000 meter bij de Spelen van 2014 in Sotsji.



De Nederlandse schaatsers begonnen als outsiders aan de 500 meter en slaagden er niet in om voor een stunt te zorgen. De 21-jarige Scheperkamp, debutant op de Spelen, was met 34,73 op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Verbij (34,87) eindigde als veertiende en Krol (35,06) moest genoegen nemen met de achttiende positie. Zowel Verbij als Krol komt later dit toernooi nog in actie op de 1.000 meter.

De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu was zeven honderdsten langzamer dan Gao en pakte, net als vier jaar geleden, het zilver. Wataru Morishige uit Japan completeerde met 34,49 het podium.

Merijn Scheperkamp was op de twaalfde plek de beste Nederlander op de 500 meter. Merijn Scheperkamp was op de twaalfde plek de beste Nederlander op de 500 meter. Foto: Getty Images

Nederland voor tweede Spelen op rij zonder medailles op 500 meter

De 500 meter kwam zaterdagochtend later dan gepland op gang. Door problemen met een van de dweilmachines ging de wedstrijd een klein half uur later dan gepland van start.

Het was de tweede Olympische Spelen op rij waarbij Nederland zonder medailles bleef op de kortste schaatsafstand. Vier jaar geleden in Pyeongchang ging het goud nog naar de Noor Havard Lorentzen, die zaterdag als vijftiende eindigde. In 2014 was Michel Mulder de beste op de 500 meter.

Bovendien was het de eerste keer deze Spelen dat de Nederlandse schaatsers er niet in slaagden om een medaille te pakken. Het olympisch schaatstoernooi wordt zondag vervolgd met de 500 meter voor vrouwen.

Later op zaterdag heeft Nederland bij het skeleton nog wel medaillekansen. Kimberley Bos begint als zesde aan de derde heat en kan de eerste Nederlandse ooit worden die een medaille pakt in die sport.