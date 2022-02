Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong baalden zaterdag stevig na de kwartfinales van de olympische ploegenachtervolging. Het Nederlandse drietal reed een slechte race in Peking en gaf heel veel toe op Japan en Canada.

Wüst deed een half uurtje na de matige rit van de Nederlandse ploeg geen enkele poging om haar teleurstelling te verbergen. "We zijn net keihard verslagen, dus het lijkt me logisch dat we niet heel blij zijn", zei de 35-jarige Brabantse. "We hebben er allemaal flink de smoor in. Het is duidelijk dat dit ondermaats was en dat het veel beter moet."

Bondscoach Jan Coopmans kan met Wüst, Schouten en De Jong een team opstellen dat al drie keer goud en één keer brons won in Peking. De formatie is ook de regerend wereld- en Europees kampioen op de ploegenachtervolging, maar zaterdag ging het in de kwartfinales van de Spelen zeer moeizaam.

Nederland was met een tijd van 2.57,26 ruim drie seconden langzamer dan vorige maand bij de EK in Heerenveen. Belangrijker: het verschil met titelverdediger Japan (olympisch record van 2.53,61) en wereldbekerleider Canada (2.53,97) was gigantisch.

"We weten dat wij ook in staat zijn om die tijden te rijden", aldus Schouten. "We moeten deze rit gaan terugkijken en heel goed analyseren wat er zo slecht ging. We zullen dit als team moeten oplossen."

De Nederlandse schaatssters stelden teleur op de ploegenachtervolging. De Nederlandse schaatssters stelden teleur op de ploegenachtervolging. Foto: Getty Images

Nederland in halve finales tegen Canada

Het was duidelijk zichtbaar dat De Jong na haar kopbeurt moeite had om weer aan te haken bij haar ploeggenoten. "Ik probeerde energie in mijn rondjes te leggen, maar daarna kwam ik niet meer achter Ireen en Irene en dan ben je weg", zei de Friezin. "Het was best een groot gat dat ik moest overbruggen en dat wil je gewoon niet. We moeten kijken wat er gebeurd is en wat er bij mij fout is gegaan."

De Nederlandse vrouwen hebben bijna drie dagen om antwoorden te zoeken. De halve finale tegen Canada is dinsdag om 7.30 uur Nederlandse tijd. "Het zou kunnen dat onze tactiek anders moet worden, maar dat is nu, zo vlak na de race, lastig te zeggen", aldus Wüst.

"We gaan met z'n drieën en Jan Coopmans om tafel zitten en een masterplan opstellen. Het liefst had ik meteen weer gereden, maar we hebben nu in ieder geval alle tijd om goed te analyseren. We zijn nog niet verloren hè. Maar we balen hier wel heel erg van."

De Nederlandse vrouwen hebben gedurende het seizoen amper tijd gehad om samen te trainen, omdat ze alle drie voor een andere ploeg rijden. De Japanse en Canadese schaatssters staan elke dag met elkaar op het ijs. "Bij ons is dat gewoon niet mogelijk", aldus De Jong. Wüst: "Maar de komende dagen gaan we natuurlijk wel altijd samen trainen."

Japan-Rusland is de andere halve eindstrijd bij de ploegenachtervolging. De finale (9.22 uur) en de strijd om het brons worden ook op dinsdag gereden. De mannen strijden dan ook om de medailles. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest schaatsen zondag eerst nog de kwartfinales.