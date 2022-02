De Nederlandse schaatssters hebben zaterdag op de Olympische Spelen zonder te overtuigen de halve finales op de ploegenachtervolging bereikt. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong noteerden na een bijzonder stroef optreden de derde tijd.

Nederland begon weliswaar in de sterkste formatie aan de tweede rit tegen Noorwegen, maar wist niet te imponeren in de National Speed Skating Oval. Het trio klokte een teleurstellende tijd van 2.57,26, maar dat was voldoende om de halve finales te bereiken. Alleen de beste vier van acht landen gingen door.

Titelverdediger Japan zette in de eerste rit direct de toon en was het snelste team met 2.53,61. Miho Takagi, Nana Takagi en Ayano Sato verbeterden daarmee het olympisch record dat ze vier jaar eerder hadden neergezet in de finale van de Spelen in 2018 (2.53,89).

De Canadese ploeg, die dit seizoen alle drie de wereldbekers won, werd tweede in een tijd van 2.53,97 en treft Nederland in de halve finales. Japan mag het opnemen tegen Rusland, dat als vierde doorgaat (2.57,66).

De halve finales van de ploegenachtervolging bij de vrouwen staan dinsdag op het programma, gevolgd door de strijd om de medailles. Wüst, Schouten en De Jong zijn regerend wereldkampioen op de ploegenachtervolging. De Nederlandse vrouwen pakten in 2014 olympisch goud en vier jaar geleden in Pyeongchang zilver.

In aanloop naar Spelen onrustig binnen achtervolgingsploeg

Het teleurstellende eerste optreden in Peking volgt op de onrust die enkele dagen voor de Winterspelen ontstond binnen de Nederlandse achtervolgingsploeg. Aanleiding was een video van het AD, waarin leden van Team Zaanlander (onder wie Schouten) kritiek uitten op de betrokkenheid van Wüst bij de achtervolgingsploeg.

Bij aankomst in Peking zijn de betrokken partijen en technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF met elkaar om tafel gegaan en zijn er excuses gemaakt aan Wüst, waardoor alle plooien lijken gladgestreken.

Van het Nederlandse trio zijn met name Wüst en Schouten in topvorm. Wüst schreef deze week historie door goud te veroveren op de 1.500 meter en Schouten pakte in Peking olympische titels op de 3 en de 5 kilometer. De Jong eindigde met brons op de 1.500 meter.

Marijke Groenewoud hoort als reserve officieel ook bij de ploegenachtervolging, maar het lijkt uitgesloten dat ze in actie gaat komen. De Friezin deed deze week wel mee aan de 1.500 meter en eindigde als vijfde op de schaatsmijl.