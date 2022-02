Drie rechters van het internationale sporttribunaal CAS behandelen zondag de dopingzaak van de Russische kunstrijdster Kamila Valieva en verwachten in de loop van maandag uitspraak te doen. De hoorzitting, die in Peking op afstand plaatsvindt via een videoverbinding, begint om 1.30 uur Nederlandse tijd.

Een woordvoerder van het internationaal olympisch comité (IOC) zei eerder op zaterdag al dat hij er zeker van is dat de uitspraak vóór dinsdag volgt. Op die dag begint het individuele toernooi voor de kunstrijdsters en dus is het van belang dat er dan al duidelijkheid is.

Valieva geldt als een van de favorieten voor het goud bij de Winterspelen, maar het is door dopingperikelen de vraag of de piepjonge kunstrijdster (15) aan het individuele toernooi mag beginnen. Deze week werd pas bekend dat ze eind december 2021 bij de nationale kampioenschappen, waarbij ze goud veroverde, positief is getest op het verboden middel trimetazidine.

Het Russische antidopingbureau RUSADA besloot Valieva voorlopig te schorsen, maar die schorsing werd in een beroepszaak opgeheven. Het IOC en het mondiale antidopingagentschap WADA zijn echter in beroep gaan bij sporttribunaal CAS, waardoor het toptalent alsnog kan worden uitgesloten.

De pas vijftienjarige Kamila Valieva is verwikkeld in een dopingzaak. De pas vijftienjarige Kamila Valieva is verwikkeld in een dopingzaak. Foto: AFP

'We willen graag een eerlijk proces'

Afgelopen maandag, een dag voor de positieve dopingtest naar buiten kwam, veroverde Valieva met de Russische ploeg goud in de landenwedstrijd. De medailleceremonie is vanwege de dopingperikelen tot nader order uitgesteld.

"We willen graag een eerlijk proces en daarom zijn we naar het CAS gestapt, maar dat kost helaas tijd", aldus het IOC. "Hopelijk is het zo snel mogelijk duidelijk, want niemand wil dat het toernooi wordt overschaduwd door dopingperikelen."

Het individuele toernooi bij de vrouwen begint dinsdag om 11.00 uur en de strijd om de medailles is donderdag om 11.00 uur. Namens Nederland doet vlaggendraagster Lindsay van Zundert mee.