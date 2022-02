De Amerikaanse ijshockeyers hebben zaterdag de beladen confrontatie met Canada weten te winnen: 4-2. Ze zijn daardoor zeker van groepswinst en een plek in de kwartfinale in Peking.

Hoewel er geen spelers uit de NHL meedoen, behoren de VS en Canada tot de grote kanshebbers op de olympische medailles. Canada is negenvoudig olympisch kampioen en won drie van de laatste vijf toernooien.

Tweevoudig olympisch kampioen Verenigde Staten boekte de eerste zege in twaalf jaar tijd op het buurland. In 2010 werd in Vancouver de groepswedstrijd met 5-3 gewonnen, maar namen de Canadezen revanche door de finale na verlenging met 3-2 te zegevieren.

Canada kende zaterdag nog een droomstart in het National Indoor Stadium: Mat Robinson scoorde al na 1 minuut en 24 seconden. Toch leidde de VS aan het einde van de eerste periode dankzij Andy Miele en Ben Meyers.

Brendan Robinson zorgde vroeg in de tweede periode voor de 3-1, maar nota bene tijdens een powerplay voor de Amerikanen maakte Corban Knight de aansluitingstreffer voor Canada. Halverwege de derde en laatste periode zorgde Kenny Agostini voor de beslissing: 4-2.

De VS is zeker van groepswinst en Canada heeft goede papieren om als nummer twee door te gaan naar de play-offs. Zondag staat de laatste poulewedstrijd tegen het zwakke China op het programma.