Snowboardcrossers Nick Baumgartner (40) en Lindsey Jacobellis (36) hebben zaterdag op de Olympische Spelen als oudste team van het deelnemersveld goud veroverd in de gemengde landenwedstrijd. De Amerikanen hielden Italië (zilver) en Canada (brons) achter zich.

"We omarmen het feit dat we het oudste team zijn", zei routinier Baumgartner na afloop van de finale, die werd verreden terwijl de verse sneeuw naar beneden viel. "Dat is het mooie van dat we veteranen zijn. We hebben zo vaak in moeilijke omstandigheden in actie moeten komen, dat we hier niet wakker van lagen."

Jacobellis pakte in Zhangjiakou al goud op de individuele snowboardcross, waarmee ze revanche nam voor het op wrange wijze mislopen van goud in 2006. Baumgartner, die op de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018 nog vierde werd, strandde dit keer al in de kwartfinales en zat daar flink over in.

"De dagen dat je er even doorheen zit vanwege de teleurstelling, maken dagen als deze zo ontzettend mooi. Daarom ga je altijd door bij tegenslag. Ik huil nu weer, maar deze tranen zijn zoveel beter", aldus een geëmotioneerde Baumgartner.

Baumgartner neemt medaille mee naar uitreiking zoon

Na het veroveren van olympisch goud gingen de gedachten van Baumgartner snel naar zijn inmiddels zeventienjarige zoon. De viervoudig olympiër hoopt zijn kind geïnspireerd te hebben en is van plan zijn gouden medaille meenemen naar diens diploma-uitreiking.

"Olympisch goud is geweldig, maar hij (zijn zoon, red.) is nog steeds het beste wat me ooit is overkomen. Dat zal nooit meer veranderen. Dat hij mij hier heeft zien omgaan met tegenslag, vlak voordat hij high school verlaat en uit gaat vinden wat hij in zijn leven zou willen doen, is heel bijzonder", aldus Baumgartner.

Het is nog niet duidelijk of het gouden duo over vier jaar in Italië de olympische titel zal verdedigen. "Laten we het maar even per jaar bekijken", zei Jacobellis. "Als ik niet stop, zal zij dat ook niet doen", besloot Baumgartner lachend.