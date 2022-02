Shorttrackbondscoach Jeroen Otter heeft na het drama op de mannenaflossing op de Olympische Spelen in Peking geen spijt van zijn keuze voor Itzhak de Laat in plaats van Sjinkie Knegt als slotrijder. Nederland reed soeverein op kop toen De Laat twee ronden voor het einde de baan in kwam, maar de Fries verspeelde een finaleplaats met een verschil van twee duizendsten.

Met tranen in de ogen schaatste De Laat alleen rond in het Capital Indoor Stadium toen langzaam duidelijk werd dat hij een zeker lijkende finaleplaats had verspeeld op de mannenaflossing. Hoewel Sjinkie Knegt naar hem toe reed en een arm om zijn schouder sloeg, was de Fries ontroostbaar.

Voor de camera van de NOS barstte de 27-jarige De Laat opnieuw in tranen uit toen hij vlak na de race de vraag kreeg hoe groot de frustraties bij hem waren. De vijf jaar jongere Sven Roes omhelsde en troostte hem vervolgens live op camera. "Het voelt alsof ik het in de laatste twee ronden verneukt heb", zei hij later met rode ogen in de interviewruimte.

De olympische aflossing draaide vrijdag voor de Nederlandse mannen uit op één groot drama. Nederland reed na een vrijwel vlekkeloze race op kop toen De Laat twee ronden voor het einde de baan in kwam. Daarna braken achttien desastreuze seconden aan.

In de voorlaatste bocht werd De Laat aan de binnenkant ingehaald door de Zuid-Koreaan Lee June-seo en na het uitkomen van de laatste bocht ging de Rus Semion Elistratov ook nog voorbij aan de Fries. Het verschil tussen wel of geen finale was twee duizendsten.

De keuze voor De Laat als slotrijder riep vragen op, ook al bezorgde hij Nederland als afmaker vorig jaar de eerste wereldtitel in vier jaar. Knegt was voor zijn kachelongeluk altijd de slotrijder op het teamonderdeel over 45 ronden (5.000 meter) en in Peking naar eigen zeggen in de beste vorm ooit. Waarom maakte hij het karwei dan niet af?

Shorttrackbondscoach Jeroen Otter (tweede van rechts) Shorttrackbondscoach Jeroen Otter (tweede van rechts) Foto: ANP

'Weet niet of Sjinkie koeler was geweest'

Door het kachelongeluk van Knegt was Otter sinds begin 2019 genoodzaakt om de volgorde van de aflossing aan te passen. De Laat werd de nieuwe afmaker van het team, maar die ingreep bleek niet tijdelijk. Ook na de rentree van Knegt in februari 2020 bleef De Laat de slotrijder van de aflossingsploeg, die verder bestaat uit Jens van 't Wout en Roes. Knegt werd de derde rijder in de baan.

Die keuze leek aanvankelijk succesvol uit te pakken: na de WK-titel van vorig jaar in Dordrecht werd dit seizoen de eerste wereldbekerwedstrijd, eind oktober in uitgerekend hetzelfde Capital Indoor Stadium in Peking, met overmacht gewonnen door Nederland. Daarna volgden louter diskwalificaties in de drie resterende wereldbekerwedstrijden, waarvan twee werden veroorzaakt door De Laat.

Drie maanden na de wereldbekerzege ging het in dezelfde shorttrackhal door de zwakke slotbeurt van De Laat helemaal mis. Bondscoach Otter wilde echter niets weten van de kritiek op de keuze voor De Laat en niet Knegt als slotrijder, ook al riep Knegt meermaals dat hij nog nooit zo snel was als nu in Peking.

"Met nog twee ronden te gaan hadden we een voorsprong van 4 meter op Rusland", aldus Otter. "Aan de rondetijden te zien reed Sjinkie niet harder dan Itzhak, dat had niet uitgemaakt. En ik weet niet of Sjinkie wat koeler zou zijn geweest. Hij is ook al een paar keer gediskwalificeerd."

"Hadden we drie duizendsten sneller gereden, dan had iedereen gezegd dat dit een geweldig plan was geweest. Maar dit is dieptriest. Voor mij als coach is dit vreselijk."

Knegt nam het in de interviewruimte op voor De Laat door te zeggen dat ze met zijn vieren winnen en verliezen. Namens de ploeg benadrukte hij dat er geen twijfels waren over de beslissing van Otter om De Laat als slotrijder op te stellen. "Wij stonden met zijn allen 100 procent achter deze beslissing."

Itzhak de Laat wordt getroost door Sjinkie Knegt. Itzhak de Laat wordt getroost door Sjinkie Knegt. Foto: ANP

Nieuw persoonlijk drama voor De Laat

Voor De Laat zijn de twee duizendsten een nieuw persoonlijk drama. De Fries krijgt al een tijdje mentale hulp omdat hij teleurstellingen moeilijk van zich af kan zetten. "Ik ben geen Suzanne Schulting die overal zonder nuance doorheen banjert", zei hij voorafgaand aan het huidige seizoen. "Ik ben niet iemand die een Superman-pak aantrekt. Ik moet op mijn manier een killer zijn."

De mentale begeleiding leek de weg naar succes: vorig seizoen pakte hij zilver op de 1.500 meter op het WK in Dordrecht, zijn beste resultaat ooit op het mondiale titeltoernooi, en was hij de gevierde man op de aflossing. Maar na het toernooi van de 1.000 meter op de Olympische Spelen in Peking, waar hij maandag met een vijfde plaats de beste Nederlander was, keerden de oude demonen terug.

"Ik ben zoekende geweest naar mijn zelfvertrouwen, misschien blijft dat eindeloos terugkomen", zei hij. "Het is nog steeds lastig. Vorig jaar had ik een beter gevoel dan nu en dat maakt het ook frustrerend. Ik kan dat moeilijk van me afzetten."

Dat bleek in het vervolg van de Spelen: De Laat werd twee dagen later in de kwartfinales van de 1.500 meter de boarding in gebeukt en kreeg geen toevoeging voor de volgende ronde.

Vrijdag werd het helemaal een rampdag voor één van de beste shorttrackers van Nederland. Een klein uurtje voor zijn dramatische slotbeurt op de aflossing viel hij op de 500 meter. Zo werden zijn Olympische Spelen een grote deceptie.

"Misschien is dit illustratief voor mijn hele seizoen", concludeerde De Laat. "Het valt ook hier niet op zijn plek. Ik rijd goede rondjes op de training, maar ik heb hier geen één keer de race van mijn leven gereden. En om de aflossing zo te eindigen… Slechter had je het niet kunnen bedenken."