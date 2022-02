13.20 uur en 14.55: heat 3 en 4 skeleton

heat 3 en 4 skeleton Kimberley Bos begint strijd om medailles als zesde

Nederland rijdt teleurstellende tijd in ploegenachtervolging

Schouten, Wüst en De Jong als derde naar halve finale

Gao pakt eerste schaatsgoud China op 500 meter

Scheperkamp, Verbij en Krol buiten top tien

Goedemorgen en welkom in het liveblog over de Winterspelen in Peking. Er staat onder meer schaatsen en skeleton op het programma vandaag. We houden je hier live op de hoogte van alle gebeurtennissen, veel plezier!