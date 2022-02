Een stuiterbal noemde Suzanne Schulting zichzelf toen ze in 2018 op twintigjarige leeftijd verrassend olympisch kampioene werd op de 1.000 meter. Vier jaar later in Peking won ze opnieuw goud op 'haar' afstand, maar nu stond er een rustiger persoon op het ijs. Het verhaal van de metamorfose van de 'madame van het shorttrack'.

Bondscoach Jeroen Otter duikt vrijdagavond tien minuten voor de olympische finale de kleedkamer in om voor de laatste keer het wedstrijdplan met Schulting te bespreken. Hij heeft het drama van de mannenaflossing net voor zijn ogen zien gebeuren. "Wat kut van die mannen", roept hij. "Maar we gaan nu een finale van de 1.000 meter rijden", reageert Schulting. "Ik start van voren en geef de koppositie niet meer af."

En precies op die manier wint Schulting voor de tweede achtereenvolgende keer de olympische titel op 'haar' afstand. Ze neemt vanaf de start de leiding in de olympische finale en rijdt als eerste over de streep, ook al komt de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong in de laatste meters nog dichtbij.

Die twee zinnen in de kleedkamer in het Capital Indoor Stadium, vlak voor het belangrijkste moment in haar sportcarrière, illustreren de nieuwe versie van Schulting. Van de stuiterbal van vier jaar geleden is ze uitgegroeid tot de onverstoorbare 'madame van het shorttrack', zoals Otter haar afgelopen week noemde.

Ook Schulting had de aflossingsmannen de olympische finale zien mislopen en baalde "ontzettend". De shorttrackploeg is immers een familie: de mannen en vrouwen trainen altijd samen. Vier jaar geleden had het drama waarschijnlijk invloed gehad op haar race. "Maar ik moest me blijven focussen op de taak waarvoor ik hier naartoe gekomen ben. En dat was goud op de 1.000 meter."

'Ze dacht altijd: ikke, ikke, ikke'

Otter kan zich nog goed herinneren hoe Schulting pakweg vijf jaar geleden was. "Het woord 'fuck' stond vast met grote regelmaat in jullie aantekeningen", zegt hij tegen zo'n vijftien verslaggevers. "En ze dacht altijd: ikke, ikke, ikke."

De olympische titel in 2018, die ze op twintigjarige leeftijd verrassend won, bracht haar volgens Otter in een "snelkookpan". Ze ging toen nog door het leven als een stuiterbal, iemand die altijd hyper was en zich snel liet afleiden. "Maar vanaf dat moment hebben we een heel professionele Schulting gezien."

"Of het nou 1 juli, 1 augustus of 1 september was en mensen naar het strand gingen: alles wat ze deed en wat ze in de mond stopte, stond in dienst van presteren. Zij heeft heel duidelijk begrepen dat je dagelijks heel veel keuzes maakt. Wij zeggen altijd 'keep your eyes on the prize' en 'laat je niet uit het lood slaan'. Dat doet ze geweldig."

De metamorfose leidde tot veel succes: Schulting werd tussen beide Spelen zeven keer wereldkampioene en won vijftien Europese titels. Vorig jaar in Dordrecht pakte ze maar liefst alle vijf de wereldtitels die er te veroveren waren.

Schulting zelf voelt dat ze volwassener en rustiger geworden is, omdat ze nu 24 jaar is. En ze wist wat ze moest doen om de grootste shorttracktitel op de 1.000 meter nog een keer te veroveren. De honger bleef onverminderd groot. "Ik had het gevoel ervaren van het winnen van goud en en dat is het meest fantastische gevoel ooit. Ik had zoiets van: ik wil dit blijven doen."

Geen gebroken nachten meer

Op de Olympische Spelen in Peking werpt de nieuwe versie van Schulting zijn vruchten af. Ze is relaxed, ook al verprutste ze de gemengde aflossing met een valpartij en greep ze naast een gouden medaille op de 500 meter omdat ze zich ruim een ronde voor het einde liet verrassen door winnares Arianna Fontana.

Vier jaar geleden klopte ze elke nacht om 4.00 uur bij arts Karin Top op de deur omdat ze niet in slaap kon vallen van de spanning. Nu slaapt ze elke nacht door. Ze praat alleen twee dagen voor de wedstrijd en na afloop van een race met de pers, zodat ze weet waar ze aan toe is en wat ze kan verwachten.

Ook na het winnen van de 1.000 meter was Schulting niet volledig uitgelaten, omdat ze nog twee onderdelen te gaan heeft: de vrouwenaflossing en de 1.500 meter. Op beide disciplines is ze zeer kansrijk voor goud. "Het toernooi is nog niet klaar", zegt ze stoïcijns.