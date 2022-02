Het internationaal sporttribunaal CAS gaat zo snel mogelijk een jury aanstellen die zich over de dopingzaak van de vijftienjarige Russische kunstschaatsster Kamila Valieva buigt. De tiener bezorgde Rusland maandag het olympisch goud in de landenwedstrijd in Peking, maar de uitslag is vanwege de dopingperikelen nog altijd onder voorbehoud.

Het internationaal olympisch comité (IOC) en het mondiale antidopingbureau WADA hebben bij het CAS beroep aangetekend tegen het opheffen van de voorlopige schorsing van de Europees kampioene. Het sporttribunaal hoopt voor 15 februari, de dag waarop het individuele toernooi voor de vrouwen begint op de Spelen, uitspraak te doen.

Deze week kwam naar buiten dat Valieva eind vorig jaar een positieve dopingtest heeft afgelegd. Het Russische antidopingbureau RUSADA besloot de kunstrijdster in eerste instantie voorlopig te schorsen, maar na beroep van Valieva werd die schorsing opgeheven waardoor ze haar land in Peking aan goud kon helpen.

De gewraakte dopingtest werd door RUSADA afgenomen na de Russische kampioenschappen eind december in Sint-Petersburg. De analyse vond echter plaats in een dopinglab in Stockholm. Daar werd het verboden middel trimetazidine aangetroffen. Het duurde zes weken voordat de uitkomsten terug waren in Rusland en pas dinsdag werd de instantie die de dopingcontroles bij de Spelen uitvoert op de hoogte gebracht.

'Iemand heeft het monster vastgehouden'

Volgens RUSADA was de wereldwijde sterke stijging van de coronabesmettingen oorzaak van de vertraging. Het antidopingbureau heeft Valieva vanwege haar minderjarige leeftijd in bescherming genomen, maar heeft wel een onderzoek aangekondigd naar de mensen die haar begeleiden.

Het Russisch Olympisch Comité plaatste verder vraagtekens bij de timing van het naar buiten brengen van de positieve dopingtest.

"Het lijkt erop dat iemand het monster heeft vastgehouden tot het einde van het schaatstoernooi voor teams", zei Stanislav Pozdnyakov hoofd van het Russisch Olympisch Comité. Hij wees erop dat een dopingtest die Valieva in Peking heeft ondergaan, een negatieve uitkomst gaf.