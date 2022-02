Merijn Scheperkamp was eind december een van de grootste verrassingen van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De olympisch debutant hoopt zaterdag op de 500 meter bij de Spelen van Peking vooral veel te leren.

"Ik ben geen favoriet of kandidaat voor een medaille", aldus Scheperkamp. "Ik heb nog steeds helemaal niks te verliezen en ga vooral proberen om heel veel in me op te nemen en zoveel mogelijk ervaringen in mijn rugzak te stoppen voor de rest van mijn carrière."

De 21-jarige Hilversummer bewees anderhalve maand geleden bij het OKT dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al goed met de spanning van een grote wedstrijd om kan gaan. Op het moment dat het echt moest - in de tweede en beslissende omloop van de 500 meter - schaatste Scheperkamp in Heerenveen naar een persoonlijk record van 34,45, goed voor de eerste plek en een ticket naar Peking.

"Zenuwen heb ik al van jongs af aan meegemaakt. Ik had ze ook toen ik meedeed aan het NK voor pupillen", zegt de sprinter van Jumbo-Visma. "En als topsporter houd je dat gevoel tot het einde van je carrière. Als je mij zaterdag een paar uur voor de 500 meter vraagt of ik gelukkig ben, dan kun je het antwoord wel raden. Maar als je een goede rit rijdt, is het 't allemaal waard."

Kai Verbij, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol. Kai Verbij, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol. Foto: ANP

'Maken onderling grapjes over de spanning'

Scheperkamp komt pas in het tweede weekend van de Spelen in actie en had dus alle tijd om de afgelopen twee weken na te denken én te praten over de spanning die bij het grootste sportevenement ter wereld hoort.

"We maken er onderling maar grapjes over in de ploeg. Ik denk dat het alleen maar goed is om er er een beetje over te lullen. Natuurlijk werd de spanning de afgelopen dagen steeds een beetje groter, maar ik heb geprobeerd om het zoveel mogelijk van me af te zetten."

"Ik vind het leuk om een 500 meter hard te schaatsen. Alles wat daaromheen speelt - de media, de aandacht - maakt het vooral veel erger. Eenmaal in het stadion vergeet ik dat het een andere wedstrijd is dan alle andere. Tenminste, dat was mijn ervaring bij het OKT."

De 500 meter voor mannen begint zaterdag om 9.53 uur Nederlandse tijd, nadat om 9.00 uur eerst de kwartfinales voor de ploegenachtervolging voor vrouwen worden geschaatst. Scheperkamp rijdt in rit acht tegen de Chinees Yang Tao. Thomas Krol neemt het al in het derde paar op tegen Jeffrey Rosanelli uit Italië, terwijl Kai Verbij in de negende van in totaal vijftien ritten de Rus Ruslan Murashov treft.