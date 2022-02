Nils van der Poel heeft door zijn olympische titel van vrijdag op de 10 kilometer alles bereikt wat hem drie jaar geleden deed besluiten om terug te keren als profschaatser. De 25-jarige Zweed vindt het daarom een mooi moment om voor de derde keer te stoppen.

De eerste keer dat Van der Poel dacht hij nooit meer zou schaatsen, was in 2015. Hij had net de 5 kilometer gewonnen bij de WK junioren in Warschau en zei tegen zilverenmedaillewinnaar Patrick Roest dat ze elkaar waarschijnlijk nooit meer zouden zien.

Zeven jaar later stonden de generatiegenoten wederom op hetzelfde podium, nu na de 10 kilometer bij de Winterspelen van Peking. De zege was weer voor Van der Poel, die met een indrukwekkend wereldrecord Roest opnieuw naar de tweede plek verwees. En wéér kondigde de onnavolgbare Scandinaviër aan dat hij gaat stoppen.

"Dat is wel de bedoeling", zegt Van der Poel met een grote glimlach in de National Speed Skating Oval. "Ik heb al twee keer geprobeerd te stoppen, dit wordt mijn derde poging. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik heb alle dromen vervuld die ik had toen ik in 2019 weer begon. De kans dat ik over vier jaar weer bij de Spelen ben, schat ik op 20 procent."

De stayer genoot de afgelopen drie jaar met volle teugen van zijn unieke route naar dubbel olympisch goud, van zijn onorthodoxe trainingsprogramma waarin in eerste instantie alleen hijzelf geloofde, en van de successen.

"Ik ben ontzettend trots op wat ik heb gepresteerd als schaatser", aldus Van der Poel. "Deze periode heeft veel meer invloed gehad op mijn leven en op wie ik nu ben dan ik ooit had verwacht. Maar ik denk dat dit proces herhalen niet dezelfde impact zal hebben. Ik ben té nieuwsgierig. Ik weet wat ik ga krijgen als ik doorga met schaatsen. Ik heb geen idee wat ik krijg als ik een ander pad kies."

Van der Poel ging na vorige Spelen het leger in

Vier jaar geleden, nadat hij bij de Spelen van Pyeongchang teleurstellend veertiende was geworden op de 5 kilometer en niet eens mocht starten op de 10 kilometer, stopte Van der Poel voor de tweede keer met schaatsen en ging hij voor de tweede keer het Zweedse leger in.

"Ik wilde iets anders doen, andere kanten van mezelf ontdekken", zei Van der Poel een paar weken voor de Spelen. "Ik wilde meer kameraadschap in mijn leven. En ik wilde een doel hebben dat me niet volledig opslokte, zoals schaatsen me volledig opslokte in 2018."

Zijn tweede dienstperiode duurde elf maanden. Het was vaak koud, donker en loodzwaar. Maar het was ook zeer leerzaam. "Toen ik jong was, was ik ervan overtuigd dat ik in staat was om iets te bereiken dat van grote waarde was. Mijn tijd in het leger heeft me geleerd dat ik ook in staat ben om iets te bereiken wat tot grote verwoesting kan leiden."

"Je hoeft niet veel te weten over de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar, van wat wij als mensen elkaar hebben aangedaan, om te weten dat we wrede wezens zijn. En ik ben er daar een van. De waardevolste les van mijn tijd in het leger is dat als ik me niet op de juiste manier gedraag, als ik niet mijn normen en waarden of mijn doel volg, dat ik iets word wat ik niet wil worden. Die ervaring dwingt me om altijd de juiste weg te kiezen."

'Heb echt geen idee wat ik ga doen'

De afgelopen drie jaar koos Van der Poel voor een zeer duidelijke weg. Hij wilde - op zijn eigen manier - de beste schaatser ter wereld worden. "Ik weet nu dat dat heel moeilijk is", zegt de tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer vrijdag na zijn race in Peking.

"Ik zou door kunnen gaan met schaatsen, als ik het echt zou willen. Want dat is voor mij de grootste worsteling: wíl ik het genoeg om de trainingen te doen die nodig zijn? De afgelopen drie jaar is het gelukt. Maar ik moet nu besluiten wat ik over vier jaar wil zijn, of over acht jaar. En op dit moment denk ik niet dat het antwoord 'schaatser' is."

Van der Poel lacht als hij de vraag krijgt waar zijn weg hem de komende jaren dan wél naartoe zal leiden. "Ik heb echt geen idee", zegt hij. "Er zijn een paar ultralopen die ik nog niet voltooid heb, dus ik denk dat dat ik die maar eens ga proberen."