Suzanne Schulting kan amper geloven dat ze zich opnieuw vier jaar lang olympisch kampioene op de 1.000 meter shorttrack mag noemen. De Nederlandse was vrijdag in Peking een klasse apart en pakte net als vier jaar geleden goud.

Schulting was in de kwartfinales en halve finales al een klasse apart en maakte haar favorietenstatus ook in de finale waar. De 24-jarige Friezin was geëmotioneerd door haar gouden plak.

"De spanning van de hele dag komt eruit. Ik was zó zenuwachtig, niet normaal. Ik voelde me supergoed, maar je moet het nog maar even doen tot en met de finale. Ik kan bijna niet geloven dat het me gewoon weer is gelukt", zei ze tegen de NOS.

"Je weet al vier jaar lang dat je je titel moet verdedigen. Dat brengt ontzettend veel druk met zich mee. Ik wilde ontzettend graag goud pakken, maar in het shorttrack is dat niet vanzelfsprekend."

"Er zijn zó veel goede atleten", vervolgde ze. "Er wordt op me gejaagd, iedereen wat wat er te halen valt. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben zó blij, het is zó bizar dat ik weer goud heb gepakt."

'Dat mijn ouders er niet zijn is het allerkutste'

Ondanks haar blijdschap baalde Schulting er enorm van dat haar ouders niet in Peking zijn om het succes met haar mee te vieren. Wegens de coronamaatregelen is buitenlands publiek niet welkom op de Spelen.

"Het allerkutste is dat mijn ouders niet op de tribunes kunnen zitten om dit mee te maken. Zo vaak kom je niet in actie op de Olympische Spelen. Dat vind ik best wel moeilijk", zei ze huilend.

"Ik mis ze heel erg. Ik heb heel erg veel zin in de komende twee afstanden, maar heb ook heel veel zin om weer naar huis te gaan en mijn ouders te knuffelen."

Door het goud van Schulting staat Nederland met vijf keer goud, vier keer zilver en één keer brons nu derde op de medaillespiegel. Alleen Noorwegen en Duitsland pakten meer gouden plakken.