Suzanne Schulting kan nog niet beseffen dat ze voor de tweede keer op rij olympisch kampioene op de 1.000 meter is geworden. De Nederlandse domineerde vrijdag de olympische finale van begin tot eind en maakte met haar gouden medaille de hooggespannen verwachtingen waar.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

"Hoe groot was deze druk? Heel groot, die was intens", zei Schulting ruim een uur nadat ze goud had gewonnen. "De druk is er ook op een EK of WK, maar die is hier groter omdat de Spelen maar eens in de vier jaar zijn. Het moet nog méér gebeuren."

Voor de 24-jarige Schulting voelde de gouden medaille als een "enorme opluchting". Van de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg werden op voorhand verschillende medailles verwacht en zeker als titelverdedigster op de 1.000 meter waren alle ogen op haar gericht. In het Capital Indoor Stadium maakte ze de verwachtingen waar.

"Ik geloof niet helemaal wat er is gebeurd. Ik voel ook nog niet dat ik voor de twee keer op rij olympisch kampioen ben geworden. Ik kan er ook nog niet helemaal aan toegeven, omdat we zondag nog een relayfinale hebben en woensdag de 1.500 meter is."

"Maar op deze afstand lag de meeste druk. Ik was me er wel van bewust dat als het geen goud was geworden, de druk richting de 1.500 meter alsmaar groter zou zijn geworden. Dan moet het daar gebeuren. Nu is de grootste druk eraf."

47 Bekijk hoe Schulting haar olympische titel prolongeert op de 1.000 meter

'Ik kneep 'm in de laatste halve ronde'

Schulting was een klasse apart in de olympische finale. Ze reed direct vanaf de start op kop en stond de koppositie in de rit niet meer af. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong kwam op het laatste rechte stuk nog wel dichtbij, maar Schulting zette haar schaats net iets eerder over de streep. Het verschil was slechts 52 honderdsten in het voordeel van de Nederlandse.

"Ik kneep 'm wel in de laatste halve ronde. Het had ook zomaar anders kunnen vallen. Ik ben gewoon blijven gaan", erkende Schulting, die in de kwartfinales al een tik aan de concurrentie uitdeelde door het tien jaar oude wereldrecord te breken.

Schulting benadrukte na afloop van de 1.000 meter dat ze nog niet verzadigd is nu ze olympisch goud heeft gewonnen in Peking. "Ik denk dat ik daardoor wat vrijer naar de 1.500 meter en de relay kan gaan."