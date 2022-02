Itzhak de Laat neemt de schuld op zich na het drama op de aflossing bij de Olympische Spelen in Peking. Met nog twee ronden te gaan lag De Laat op kop in de halve finales van het toernooi, maar hij verspeelde de finaleplaats voor Nederland op de streep door met een verschil van drie duizendsten als derde te eindigen.

"Ik vind het heel lief dat ze het voor me opnemen, maar het voelt alsof ik het in de laatste twee ronden verneukt heb", zei De Laat vrijdag met rode ogen na afloop van de race in de interviewruimte van het Capital Indoor Stadium.

Met Sjinkie Knegt, Jens van 't Wout, Sven Roes en dus De Laat in de ploeg domineerde Nederland de halve finales van de aflossing. Met nog twee ronden te gaan leek De Laat de klus te klaren, maar hij liet zich afbluffen door Zuid-Korea. Op de streep bleek ook Rusland drie duizendsten sneller, waardoor Nederland als derde eindigde en was uitgeschakeld.

"We reden gewoon goed en ik denk dat iedereen deed wat hij moest doen", blikte De Laat terug. "In de laatste twee ronden reed ik gewoon niet goed. Ik verneukte het gewoon. Ik merkte dat ik niet lekker snelheid kon maken. Dat ik ze alle twee in die ronden voorbij laat gaan, is zo zonde."

Voor De Laat was het drama op de Spelen een pijnlijk einde van een slecht seizoen. "Ik denk dat ik vorig jaar heb laten zien dat ik wel goed kan uitrijden. Maar ik ben geen schim van vorig jaar. Met het niveau van vorig jaar had ik het misschien wel gehaald. Nu niet. Dit is het allerkutste wat ik ooit heb gedaan."

Kopman Knegt nam het op voor De Laat. "We nemen Itzhak niks kwalijk. Dit is een teamonderdeel en we doen het met zijn vieren. Als je niet door bent, verlies je ook met zijn vieren. Zo makkelijk is het. Maar het had zo mooi kunnen zijn. We waren zo dichtbij."