Merijn Scheperkamp komt zaterdag bij de Olympische Spelen in Peking op de 500 meter in rit acht uit tegen de Chinees Tao Yang. Voor de 21-jarige Nederlandse sprinter is het zijn debuut op de Spelen. Kai Verbij neemt het in de daaropvolgende rit op tegen de Rus Ruslan Murashov.

Thomas Krol komt al vroeg in actie op de 500 meter. De winnaar van olympisch zilver op de 1.500 meter rijdt in de derde rit tegen Jeffrey Rosanelli uit Italië.

Op de 500 meter zijn dit seizoen veel verschillende winnaars geweest. De Chinees Gao Tingyu, die dit seizoen verschillende keren onder de 34 seconden reed, komt al in rit zeven uit tegen de Pool Damian Zurek.

Titelverdediger Havard Lorentzen uit Noorwegen neemt het in rit elf op tegen Kim Jun-ho uit Zuid-Korea. Regerend wereldkampioen Laurent Dubreuil uit Canada rijdt in de slotrit tegen de Japanner Tatsuya Shinhama.

De 500 meter in de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad begint om 9.53 uur Nederlandse tijd.

Voor de 500 meter van de mannen komen de vrouwen in actie in de kwartfinales van de ploegachtervolging. Nederland met Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud neemt het in de tweede van de vier kwartfinales op tegen Noorwegen. Die race begint om 9.00 uur Nederlandse tijd.