De Nederlandse shorttrackers zijn er vrijdag op de Olympische Spelen door een dramatische slotfase niet in geslaagd de finale van de 5.000 meter relay te bereiken. Ook de 500 meter liep uit op een deceptie voor de Nederlandse mannen, die het olympische toernooi zo in mineur eindigden.

Het Nederlandse team, bestaande uit Sjinkie Knegt, Sven Roes, Ithzak de Laat en Jens van 't Wout, eindigde in de halve finales van de relay nipt als derde in een ijzersterke heat met Zuid-Korea (eerste), Rusland (tweede) en Hongarije (vierde). Alleen de beste twee teams plaatsten zich voor de A-finale.

Nederland lag in de slotfase mede door goed werk van Knegt nog aan kop, maar De Laat liet zich verrassen door Zuid-Korea en op de streep werd hij ook nog gepasseerd door de Rus Semion Elistratov.

Het verschil was slechts drie duizendste van een seconde, maar genoeg voor Rusland om Nederland tot de B-finale te veroordelen. De Laat barstte direct na afloop in tranen uit en moest getroost worden door ploeggenoten.

Het Nederlandse team veroverde in maart 2021 nog de wereldtitel op de relay, toen met Daan Breeuwsma in de aflossingsploeg. Hongarije, met de broers Shaolin Sándor Liu en Shaoang Liu in het team, liep net als Nederland een finaleplek mis en kan de olympische titel van 2018 niet prolongeren.

In de andere heat zorgde de jury voor wat controverse. China eindigde door een ongelukkige val van Li Wenlong als vierde, maar kreeg toch een plek in de A-finale toegewezen. Ook Canada en Italië mogen zich opmaken voor de strijd om het eremetaal. Japan is uitgeschakeld.

Sjinkie Knegt lanceert Itzhak de Laat, die er niet in slaagde om de finaleplek veilig te stellen. Sjinkie Knegt lanceert Itzhak de Laat, die er niet in slaagde om de finaleplek veilig te stellen. Foto: Getty Images

500 meter voor mannen loopt ook uit op deceptie

Eerder op vrijdag stelden De Laat, Van 't Wout en Dylan Hoogerwerf al teleur op de 500 meter. Voor de 26-jarige Hoogerwerf moest het gebeuren op de 500 meter, want dat is het enige individuele nummer waaraan hij mee mocht doen. De Zuid-Hollander lag in zijn heat echter direct op achterstand en kwam in de laatste ronde ten val.

Ook De Laat ging naar het ijs in zijn heat, waardoor ook zijn individuele toernooi een wrang einde kende. De 27-jarige Fries kwam in de kwartfinales van de 1.500 meter ook al ten val. Op de 1.000 meter werd De Laat vijfde.

Van 't Wout bleef wel overeind, maar kon de Nederlandse eer niet hoog houden. Het twintigjarige talent eindigde als derde in zijn heat en kreeg bovendien een penalty omdat hij op onrechtmatige wijze een duel aanging met de Chinees Sun Long.

Alleen de nummer één en twee van elke heat en de vier snelste nummers drie veroverden een ticket voor de kwartfinales, die zondag op het programma staan.

Door de dramatische prestaties op vrijdag sluiten de Nederlandse mannen het shorttracktoernooi af zonder medailles. Knegt eindigde in 2014 (brons op 1.000 meter) en 2018 (zilver op 1.500 meter) nog wel in de medailles.