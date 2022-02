De Nederlandse shorttrackers Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf zijn er vrijdag op de Olympische Spelen alledrie niet in geslaagd om de kwartfinales van de 500 meter te bereiken.

Voor de 26-jarige Hoogerwerf moest het gebeuren op de 500 meter, want dat is het enige individuele nummer waar hij aan mee mocht doen in Peking. De Zuid-Hollander lag in zijn heat echter direct op achterstand en kwam in de laatste ronde ten val.

Ook De Laat ging naar het ijs in zijn heat, waardoor zijn individuele toernooi een wrang einde kende. De 27-jarige Fries kwam in de kwartfinales van de 1.500 meter ook al ten val. Op de 1.000 meter werd De Laat vijfde.

Jens van 't Wout bleef wel overeind, maar kon de Nederlandse eer niet hoog houden. Het twintigjarige talent eindigde als derde in zijn heat en kreeg bovendien een penalty omdat hij op onrechtmatige wijze een duel aanging met de Chinees Sun Long.

Alleen de nummer één en twee van elke heat en de vier snelste nummers drie veroverden een ticket voor de kwartfinales, die zondag op het programma staan.

Na het teleurstellende optreden van de drie shorttrackers zijn alle ogen gericht op de 5.000 meter relay. Het Nederlandse team, bestaande uit Hoogerwerf, De Laat, Van 't Wout, Sjinkie Knegt en Sven Roes, hoopt vrijdag een plek in de finale te bemachtigen. Van dat vijftal komt Hoogerwerf niet in actie in de halve finales.