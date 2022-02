Suzanne Schulting heeft zich vrijdag zeer overtuigend voor finale van de 1.000 meter shorttrack geplaatst bij de Olympische Spelen in Peking. De titelverdedigster won haar heat in de kwart- en halve finale met overmacht.

Schulting zette in de kwartfinales direct de toon door het bijna tien jaar oude wereldrecord van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee te verbeteren Achter haar bereikte ook Xandra Velzeboer de halve eindstrijd. Selma Poutsma strandde.

In haar halve eindstrijd had Schulting een gunstige loting en kwam ze in haar serie als eerste over de finish, terwijl ze niet eens voluit ging. In de tweede halve finale, waarin vrijwel alle grote concurrenten van Schulting reden, werd Velzeboer ondanks een dapper optreden laatste. Daarmee is ze uitgeschakeld.

Schulting is de topfavoriete voor het olympisch goud op de 1.000 meter. De 24-jarige Nederlandse is olympisch kampioene én wereldkampioene op de afstand. De finale is vrijdag om 13.43 uur.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Schulting veroverde al zilver in Peking

Eerder tijdens deze Spelen was Schulting op de 500 meter dicht bij goud, maar toen liet ze zich in de finale verrassen door de Italiaanse Arianna Fontana en moest ze genoegen nemen met zilver.

Ze nam met haar medaille wel revanche voor de gemengde aflossing, waarop een val van Schulting een einde maakte aan de medaillekansen voor Nederland. Later tijdens deze Spelen rijdt Schulting nog de 1.500 meter en de relayfinale.

Vrijdag staan in het shorttrack bij de mannen de 500 meter en de 5.000 meter aflossing op het programma. De relay wordt voor Sjinkie Knegt zijn laatste kans op een medaille.