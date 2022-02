Suzanne Schulting heeft vrijdag haar olympische titel op de 1.000 meter shorttrack geprolongeerd. De 24-jarige Nederlandse had in de kwartfinales en halve finales al indruk gemaakt en was ook in de finale de beste in Peking.

In de sterk bezette finale ging Schulting direct aan kop en die positie stond ze niet meer af, al kwam concurrent Choi Min-jeong uit Zuid-Korea in de slotmeters nog dichtbij. Het brons was verrassend voor de Belgische Hanne Desmet, die al jaren met de Nederlandse ploeg in Heerenveen traint en een vriendin van Schulting is.

Schulting, Choi en Desmet bleven in de slotronde van de finale alleen over doordat de Italiaanse Arianne Fontana en Kristen Santos uit de Verenigde Staten elkaar toucheerden en onderuitgingen. Fontana kreeg daar een straf voor.

Eerder op de dag had Schulting, die ook de wereldtitel op de 1.000 meter in haar bezit heeft, in de kwartfinales direct de toon gezet. Ze verbeterde daarin tot haar eigen verbazing het bijna tien jaar oude wereldrecord van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee. In de halve finales was ze eveneens een klasse apart.

Met Xandra Velzeboer en Selma Poutsma had Nederland nog twee troeven op de 1.000 meter. Velzeboer strandde in de halve finales, won de B-finale en eindigde door de straf van Fontana als vijfde. Poutsma overleefde de kwartfinales niet.

Suzanne Schulting zag haar vriendin Hanne Desmet verrassend ook een medaille pakken. Suzanne Schulting zag haar vriendin Hanne Desmet verrassend ook een medaille pakken. Foto: Getty Images

Schulting pakte al zilver in Peking

Eerder tijdens deze Spelen was Schulting op de 500 meter al dicht bij goud, maar toen liet ze zich in de finale verrassen door concurrente Fontana en moest ze genoegen nemen met zilver.

Ze nam met haar medailles revanche voor de gemengde aflossing, waarop een val van Schulting een einde maakte aan de medaillekansen van Nederland. Later tijdens deze Spelen rijdt Schulting nog de 1.500 meter en de relayfinale.

Dankzij het goud van Schulting maakt Nederland een sprong op de medaillespiegel. Ons land staat met vijf keer goud, vier keer zilver en één keer brons nu op de derde plaats, achter Noorwegen en Duitsland.

Bij de overige shorttrackonderdelen van vrijdag beleefden de Nederlandse mannen een rampdag. Ze strandden allemaal direct op de 500 meter en liepen vervolgens ook op dramatische wijze een finaleplek op de relay mis.