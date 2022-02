Patrick Roest verwijt zichzelf niets na het mislopen van goud op de olympische 10 kilometer. De Nederlander moest net als de rest van het veld het hoofd buigen voor de ongenaakbare Zweed Nils van der Poel en pakte zilver.

"Ik ben blij met zilver, en ik moet ook blij zijn met zilver. Meer zat er niet in. Vooraf had ik natuurlijk hoop, ik ging er niet van uit dat iemand twee seconden onder het wereldrecord zou rijden. Ik heb een goede 10 kilometer gereden, daar heb ik alles uitgehaald. Maar er was één iemand beter vandaag", zei Roest tegen NU.nl.

De 26-jarige Roest werd zondag op de 5 kilometer al geklopt door Van der Poel, maar hoopte de Zweedse topper op de langste afstand wel te kunnen bedreigen. Dat bleek ijdele hoop, want de schaatser van Jumbo-Visma was een kleine veertien seconden langzamer dan Van der Poel, die een wereldrecord schaatste (12.30,74 om 12.44,59).

Waar de kersverse olympisch kampioen al vanaf het begin de toon zette, ging Roest langzaam van start in zijn rit. De Lekkerkerker besloot pas na zo'n 6 kilometer te versnellen. "Het was een goede race, maar geen heel bijzondere race van mij. Ik wist dat ik wat bijzonders moest doen, dat heb ik niet gedaan. Maar ook dat was niet genoeg geweest."

Roest niet te spreken over Van der Poel

Na de 10 kilometer ging het vanzelfsprekend ook nog even over de forse kritiek die Van der Poel woensdag uitte op de Nederlandse ploeg. De Zweed beschuldigde de Nederlandse ploeg van corruptie, omdat bewegingswetenschapper Sander van Ginkel in een artikel op Schaatsen.nl had gesuggereerd dat hij namens Nederland invloed uitoefent op de ijscondities in de olympische schaatshal.

Roest ging voor de 10 kilometer al in op de situatie en deed er na zijn zilveren race nog een schepje bovenop. "Wat hij over de ijsmeester heeft gezegd, is vermoeiend en niet nodig. Als ik dat lees, denk ik: zo ga je niet met je concurrenten om. Maar het heeft niks veranderd in mijn voorbereiding op deze 10 kilometer", zei de viervoudig olympisch medaillewinnaar.

"Ik ga hem niet aanspreken en zeggen: waarom heb je dat gedaan? Ik sta er los in, ik lees de berichten van Mark Messer (de ijsmeester, red.), en die zegt: het is normaal dat coaches even naar mij komen. Het is jammer dat Nils er zoiets groots van maakt en het in dezelfde zin noemt als dopingschandalen. Dat is jammer en niet echt met respect omgaan met je concurrenten."