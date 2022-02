Jorrit Bergsma was vrijdag onder de indruk van het wereldrecord van Nils van der Poel bij de olympische 10 kilometer, al heeft hij de race van de Zweed amper bekeken. De 36-jarige Fries was zeer teleurgesteld nadat hij in Peking naast een medaille had gegrepen op zijn favoriete afstand.

Het liefst wilde Bergsma na zijn 10 kilometer zo snel mogelijk van het ijs af, het stadion uit en terug naar het olympisch dorp. Met een tijd van 12.48,94 kwam de olympisch kampioen van 2014 niet in de buurt van zijn beste race van het seizoen, en dat deed veel pijn.

In de rit na hem schaatste Van der Poel naar de beste tijd die ooit werd gereden op de langste afstand. "Ik heb niet veel gezien van zijn race", zei Bergsma, die als vierde eindigde in de National Speed Skating Oval. "Ik heb zijn laatste rondjes en de eindtijd bekeken, meer niet."

De Nederlander noemde het wereldrecord van Van der Poel (12.30,74) "indrukwekkend". "Heel knap van hem. Hij rijdt het hele seizoen al goed en laat het ook hier zien, dus verrast ben ik niet meer door Van der Poel. Alle respect, maar ik ben niet echt bezig met hem. Ik baal ontzettend van mezelf."

Van der Poel zorgde woensdag, twee dagen voor de olympische 10 kilometer, voor een flinke rel door de Nederlandse schaatsbond KNSB te beschuldigen van corruptie. Volgens Bergsma heeft dat geen invloed gehad op zijn race.

"Toen ik wat voorbij zag komen, heb ik bewust niks gelezen of geluisterd. Ik had er geen zin in. Ik wilde me blijven richten op mijn eigen race, dus heb me er bewust van afgesloten. Dat is goed gelukt."

Patrick Roest, Nils van der Poel en Davide Ghiotto stonden op het podium van de 10.000 meter. Patrick Roest, Nils van der Poel en Davide Ghiotto stonden op het podium van de 10.000 meter. Foto: Getty Images

'Normaal moet ik hier medaille winnen'

Bergsma had dan ook geen verklaring voor zijn matige optreden in Peking. "Ik weet het echt niet. Ik voelde me fit, op de trainingen reed ik goede rondetijden. Ik had er wel vertrouwen in, maar het werd een worsteling. Het was gewoon niet mijn dag vandaag."

Bij de laatste twee Spelen was er goud (2014) en zilver (2018) voor Bergsma op de 10 kilometer. In China ging hij ook minimaal voor een podiumplek. "Normaal moet ik hier gewoon een medaille weghalen, als ik de 10 kilometer rijd die ik kan rijden. Daarom valt dit zo tegen."

Bergsma eindigde afgelopen zondag op de 5 kilometer (vijfde) ook al naast het podium. Hij krijgt volgende week zaterdag nog één kans op een medaille, wanneer hij samen met Sven Kramer op de massastart start.

"Dat is weer een heel andere discipline", aldus de wereldkampioen van 2020 op de massastart. "Ik ga me daar nu vol op focussen en hoop nog wat moois te kunnen laten zien."