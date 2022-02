Nils van der Poel heeft de Nederlandse schaatsers vrijdag met een sensationele rit kansloos gelaten op de olympische 10 kilometer. De Zweedse topfavoriet reed in een wereldrecord naar goud op de langste afstand, waardoor Patrick Roest genoegen moest nemen met zilver in Peking. Jorrit Bergsma stelde teleur met een vierde plek.

De 25-jarige Van der Poel wist al vroeg in zijn rit te imponeren en hoefde zich eigenlijk niet eens bezig te houden met de tijden die voor hem waren neergezet. De regerend wereldkampioen verbeterde met een spectaculaire tijd van 12.30,74 het wereldrecord dat hij een jaar geleden in Heerenveen neerzette (12.32,95).

Met de nieuwe mondiale toptijd verpulverde Van der Poel vanzelfsprekend ook het olympisch record van de Canadees Ted-Jan Bloemen uit 2018 (12.39,77). Van der Poel heeft sinds eind vorig jaar ook het wereldrecord op de 5.000 meter op zijn naam staan en pakte zondag olympisch goud op die afstand.

Roest had voor aanvang van de 10 kilometer nog stille hoop zich te te kunnen meten met favoriet Van der Poel, maar dat bleek tevergeefs. De schaatser van Jumbo-Visma begon verrassend langzaam aan zijn race - de tweede rit - maar hij wist in het tweede deel alsnog flink te versnellen en kwam in 12.44,59 over de streep. Hij hield daarmee wel de Italiaan Davide Ghiotto (brons in 12.45,98) achter zich.

Afgelopen zondag pakte Roest eveneens achter Van der Poel zilver op de 5 kilometer, al was het verschil toen een stuk kleiner. De Nederlander staat nu op vier olympisch medailles in zijn loopbaan. In 2018 pakte hij al brons op de achtervolging en zilver op de 1.500 meter.

De rondetijden van de medaillewinnaars op de 10 kilometer. Foto: ISU

10 kilometer loopt voor Bergsma uit op deceptie

In de aanloop naar de 10 kilometer had Van der Poel de verhoudingen al flink op scherp gezet met een verbale aanval op de Nederlandse ploeg. De Zweed betichtte de KNSB van corruptie op basis van een artikel op Schaatsen.nl. Daarin suggereerde bewegingswetenschapper Sander van Ginkel dat hij namens de Nederlandse schaatsers invloed uitoefent op de ijscondities in de olympische schaatshal.

De Nederlandse schaatsers lieten zich niet afleiden door de harde woorden van Van der Poel, maar de 10 kilometer liep voor Bergsma desondanks uit op een deceptie. De olympisch kampioen van 2014 en de nummer twee van 2018 stelde teleur met een tijd van 12.48,94, slechts goed voor plek vier.

Op de 5.000 meter kon Bergsma zich afgelopen zondag ook al niet meten met de ongenaakbare Van der Poel en landgenoot Roest. De schaatser van Team Zaanlander eindigde op dat nummer als vijfde met een tijd van 6.13,18.

Net als Bergsma kon Bloemen de verwachtingen niet waarmaken op de 10 kilometer. De Canadees, die in 2018 goud veroverde op de langste afstand en zilver pakte op de 5.000 meter, was ruim een halve minuut trager dan Van der Poel. Hij eindigde met een tijd van 13.01,39 op de achtste plek.

Door het zilver van Roest staat Nederland nu op negen medailles in Peking, waarvan acht plakken bij het langebaanschaatsen. Het olympische schaatstoernooi wordt zaterdag vervolgd met de 500 meter bij de mannen. Daarnaast komt de achtervolgingsploeg bij de vrouwen in actie in de kwartfinales.