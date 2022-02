Snowboardlegende Shaun White hield het vrijdag niet droog na de allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. De drievoudig olympisch kampioen greep op zijn vijfde en laatste Spelen in Peking net naast een medaille op de halfpipe.

"Dit was het dan voor mij. Ik ben zo dankbaar voor de carrière die ik heb gehad. Het was een avontuur. Ik wil jullie allemaal uit de grond van mijn hart bedanken", zei de 35-jarige White voordat hij zijn tranen de vrije loop liet. "Snowboarden is de liefde van mijn leven."

White staat bekend als een van de beste snowboarders aller tijden. De Amerikaan veroverde in 2006 (Turijn), 2010 (Vancouver) en 2018 (Pyeongchang) olympisch goud op de halfpipe. In Peking eindigde hij, net als acht jaar geleden in Sotsji, op de wrange vierde plek.

"Jullie gaan me heel lelijk zien huilen nu, maar ik zit niet in over deze vierde plek", zei een geëmotioneerde White. "Ik wilde het heel graag en het is lastig om dit te accepteren, maar ik kon mijn vorm niet volhouden tot en met de laatste run. Je krijgt niet altijd wat je wil. Ik ben trots op wat ik heb neergezet."

Het was lange tijd de vraag of White überhaupt mee zou mogen doen aan de Spelen in Peking. 'The Flying Tomato'- een bijnaam die hij in 2006 kreeg vanwege zijn tricks en lange rode haar - werd door blessures geplaagd en veroverde pas in januari een olympisch ticket. Zijn deelname in China was voor hem al een zege op zich.

"Dit was een bonusronde. Het is geweldig om hier te zijn, maar ook om die jonge jongens in actie te zien. Ik ben heel dankbaar dat ik mee mocht doen. Mijn toekomst wordt geweldig, want er is zoveel dat ik nog wil doen in mijn leven en er is nog zoveel om voor te leven. Dit is voor mij pas het begin."