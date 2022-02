De Nederlandse alpineskiër Maarten Meiners leeft mee met zijn vertrokken landgenote Adriana Jelinkova. Jelinkova verliet dinsdag de Olympische Spelen in Peking omdat ze paniekaanvallen kreeg door haar kritische coronatestwaarde, die tot verschillende positieve tests leidde.

"Het is heel sneu dat de coronasituatie haar zo geraakt heeft en zoveel stress heeft opgeleverd dat ze niet haar beste skiën heeft kunnen laten zien", aldus Meiners vrijdag tijdens een digitaal persmoment in Peking. "Het is uniek en bijzonder wat zij voor Nederland heeft gedaan. Ze moet er weer vol voor gaan."

Jelinkova, een dochter van een Tsjechische moeder en een Nederlandse vader, werd maandag de eerste Nederlandse alpineskiester op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952. Haar olympische debuut eindigde in een deceptie: ze miste een poortje in de eerste run en was direct uitgeschakeld.

Na afloop vertelde Jelinkova dat ze een hectische aanloop naar haar eerste race had gehad. Ze testte vorige week in China meermaals positief op het coronavirus, waarschijnlijk als gevolg van de besmetting die ze begin januari had opgelopen. Pas vlak voor de race kreeg ze te horen dat ze aan de reuzenslalom mocht meedoen.

De onzekerheid over de kritische coronatestwaarde en haar deelname bezorgde Jelinkova zoveel stress, dat ze er paniekaanvallen van kreeg. Daags na de reuzenslalom besloot ze niet meer van start te gaan op de slalom en direct op het vliegtuig naar huis te stappen.

'Ik snap je hiervan in de war raakt'

Meiners, die de eerste Nederlandse mannelijke alpineskiër op de Spelen wordt sinds de gebroeders Peter en Hendrik Pappenheim in 1952, was voorafgaand aan de race van Jelinkova niet volledig op de hoogte van haar situatie. Toch zag hij in het gezamenlijke verblijf in het olympisch dorp in Yanqing dat ze niet goed in haar vel zat.

"Mag je uit je kamer? Mag je überhaupt aan je wedstrijd meedoen? Ik snap dat je daarvan in de war raakt. Ik merkte dat er veel stress was. Ik heb haar nog veel succes gewenst. Ik zag na afloop van haar race haar interview bij de NOS en daar kwam inderdaad heel duidelijk naar voren dat ze stress had."

Meiners heeft Jelinkova na haar aangekondigde vertrek alleen een bericht gestuurd. "Ik heb geschreven: 'hier kan je niks aan doen en ontzettend vervelend dat je niet het beste van jezelf kunt laten zien, maar je bent een fantastische skiester'. Ik ken haar niet goed. Hopelijk kan ze dit met haar naasten verwerken. Ze heeft al vaker in haar carrière moeilijke momenten gehad en daar is ze altijd van teruggekomen."

Meiners, die zondag in actie komt op de reuzenslalom, is zelf niet in de stress geschoten door de coronasituatie van Jelinkova. "Dit is de veiligste plek op de hele wereld. Iedereen wordt dagelijks getest en draagt een mondkapje. Ik ben erg voorzichtig. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar op een vergelijkbare manier geleefd."