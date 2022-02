Kimberley Bos heeft vrijdag veel vertrouwen getankt uit de eerste dag van het skeletontoernooi op de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlandse medaillekandidaat kende een valse start, maar herpakte zich in de tweede afdaling en kan daardoor zaterdag nog altijd een historische medaille veroveren.

"De eerste run was oké, maar ik maakte bovenin wat foutjes en dat kostte helaas wat tijd. Ik heb geprobeerd dat te verbeteren in de tweede run en dat is goed gelukt. Dit geeft veel vertrouwen voor morgen", zei Bos na afloop van de eerste toernooidag in het Yanqing National Sliding Centre.

De 28-jarige Bos begon met een tiende tijd (1.02,51 minuut) teleurstellend aan het skeletontoernooi, maar de regerend Europees kampioene maakte de valse start in de tweede afdaling goed. Met een tweede tijd liep de titelfavoriete in op de concurrentie en rukte ze op naar de zesde plaats in de tussenstand.

Bos staat zestien honderdsten achter de Duitse nummer drie Tina Hermann. De achterstand op de Australische leidster Jaclyn Narracott is met bijna vier tienden wel fors. Zaterdag staan de laatste en beslissende twee wedstrijden op het programma. De skeletonster met de beste totaaltijd over de vier afdalingen is olympisch kampioen.

58 Bekijk hier hoe skeletonster Bos zich herpakt na slechte start

Niet in paniek na valse start

Bos raakte niet in paniek na de matige eerste afdaling. "Je gaat hier geen vier perfecte runs neerzetten", stelde ze. "Zolang je progressie boekt, is het goed. Je weet dat je onderweg fouten gaat maken. De zaak is om het zo snel mogelijk op te lossen als het gebeurt en ervan te leren voor de volgende run."

Bos kon niet zeggen hoe goed ze is in vergelijking met de concurrentie. In de eerste twee afdalingen hield ze rivalen Janine Flock en Elena Nikitina ruim achter zich, maar viervoudig wereldkampioene Hermann was wel sneller.

"Ik weet niet precies waar ik sta in verhouding tot de anderen", aldus Bos, die vorige maand de eindzege in de wereldbeker veroverde en Europees kampioene werd. "Daar ga ik ook niet naar kijken, want dat is niet relevant. Ik wil elke run een beetje beter doen en dat is gelukt."

217 Hierom wordt skeleton zo vaak vergeleken met Formule 1

Wennen aan drukte in olympisch dorp

Voor Bos is het verblijf in het olympische dorp wennen. De Gelderse reisde de afgelopen twee jaar alleen met haar coaches Joska Le Conté en Kristan Bromley en een fysiotherapeut naar wereldbekerwedstrijden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

In het olympisch dorp in Yanqing zit ze samen met de Nederlandse bobbers en skiërs in hetzelfde onderkomen. "Ik moest de routine vinden. Ik sprak voor mijn gevoel veel meer mensen dan ik de afgelopen twee jaar heb gedaan."

"Maar het dorp is prima en het eten is goed. Ik heb een lekker kamertje en kan mijn ding doen. Het gaat hartstikke goed. We hebben een mooi plan. We gaan zien hoe dat morgen uitpakt."

De derde afdaling begint zaterdag om 13.20 uur (Nederlandse tijd). De vierde en beslissende wedstrijd op de sleebaan in het Yanqing National Sliding Centre gaat om 14.55 uur van start en dan wordt duidelijk of Bos geschiedenis heeft geschreven met de eerste Nederlandse skeletonmedaille aller tijden.