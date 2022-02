Snowboardlegende Shaun White is er vrijdag bij zijn laatste optreden op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen. De 35-jarige Amerikaan eindigde in de finale op de halfpipe in Zhangjiakou als vierde en besloot zijn loopbaan zo in mineur.

Drievoudig olympisch kampioen White kwam op het Genting Snow Park tot een hoogste score van 85,00 punten. Het goud ging naar de Japanner Ayumu Hirano, die in zijn laatste poging tot 96,00 kwam.

Daarmee verdreef hij de Australiër Scotty James (92,50 punten) van de eerste plaats. Het brons ging met 87,25 punten naar de Zwitser Jan Scherrer.

White had in Peking voor een unieke prestatie kunnen zorgen. Als hij erin was geslaagd om goud te winnen, was hij de enige atleet die vier keer olympisch kampioen op hetzelfde onderdeel was geworden. De Amerikaan zegevierde eerder op de Spelen van 2006, 2010 en 2018. In 2014 eindigde hij als vierde.

In de aanloop kende White al de nodige moeite om zich te kwalificeren voor zijn vijfde Spelen. Door blessures en een coronabesmetting dreigde hij naast een plek in de sterke Amerikaanse ploeg te grijpen. Pas vorige maand veroverde hij een ticket voor Peking door derde te worden bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax.