Patrick Roest maakte het duel met Nils van der Poel vorige week op de olympische 5 kilometer verrassend spannend. De 26-jarige schaatsster gelooft daardoor dat hij de Zweed met een perfecte race kan verslaan op de 10 kilometer in Peking.

Roest gaat vrijdag bij zijn 10 kilometer in de National Speed Skating Oval op zoek naar "iets bijzonders". Een rit die voelt alsof alles perfect gaat, alsof hij gas kan blijven geven, hoeveel pijn zijn benen ook doen.

De drievoudig wereldkampioen allround heeft dat gevoel pas twee keer gehad in zijn carrière. Op 28 december 2020 toen hij in Thialf met 12.35,20 een baanrecord schaatste op de 10 kilometer. En een maand later, toen hij bij een wereldbeker de tot dan toe snelste tijd ooit op de 5 kilometer in Heerenveen noteerde: 6.05,14.

Zijn 5.000 meter van afgelopen zondag bij de Winterspelen in Peking noemt Roest "goed, maar niet iets bijzonders". Aan het einde van die race kreeg hij het heel zwaar, waardoor zijn rondetijden net te veel opliepen en hij iets minder dan een halve seconde tekortkwam om topfavoriet Van der Poel te verrassen: 6.08,84 om 6.09,31.

Het net missen van goud zorgde voor teleurstelling bij Roest. Maar tegelijkertijd gaf het hem veel vertrouwen dat het verschil met Van der Poel een stuk kleiner was dan dan bij de wereldbekers van eind vorig jaar in Tomaszów-Mazowiecki (5,47 seconden) en Salt Lake City (2,85 seconden). "Ik voel me hier in Peking beter dan ik me het hele seizoen gevoeld heb", aldus de Lekkerkerker.

56 Roest reageert op Van der Poel: 'Het is een bijzonder figuur'

Duel op 10 kilometer nog interessanter na beschuldigingen Van der Poel

Die wetenschap geeft Roest voldoende houvast om de enige internationale 10 kilometer van dit seizoen, in november bij de World Cup in Stavanger, zoveel mogelijk naar de achtergrond te verdringen. De rijder van Jumbo-Visma was in Noorwegen liefst 36 seconden langzamer dan winnaar Van der Poel.

"Ik weet dat het gat met Van der Poel op de 10 kilometer heel groot was dit seizoen", aldus Roest. "Maar het gat was ook heel groot op de 5 kilometer en dat heb ik bijna gedicht. Dat geeft mij een goed gevoel, door de 5 kilometer voelt het niet onmogelijk om Van der Poel te verslaan op de 10 kilometer."

De Zweedse wereldrecordhouder maakte het duel op de langste afstand nog wat interessanter door woensdag op een persconferentie in het olympisch dorp de Nederlandse schaatsbond te beschuldigen van corruptie. Volgens Van der Poel heeft de KNSB bij de ijsmeester van de olympische hal gelobbyd voor ijsomstandigheden die gunstig zijn voor de Nederlandse ploeg.

Roest noemde de harde woorden van zijn rivaal donderdag "vrij bijzonder". "Maar daar houdt het wel mee op. Ik ben er niet te veel mee bezig geweest, het verandert niks aan mijn voorbereiding op de 10 kilometer. Of dit betekent dat Van der Poel bang is geworden? Ha, dat weet ik niet. Maar als hij bang is, is dat alleen maar goed."

De 10 kilometer begint vrijdag om 9.00 uur Nederlandse tijd. Roest rijdt al in de tweede van in totaal zes ritten, tegen de Italiaan Michele Malfatti. Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen van 2014, neemt het in de vierde rit op tegen de Rus Aleksandr Rumyantsev, terwijl Van der Poel een rit later de Italiaan Davide Ghiotto treft.